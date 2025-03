Portogallo costretto alla rimonta contro una Danimarca solida: ecco i pronostici, le quote più interessanti e tutti i dettagli del match

Nancy Gonzalez Ruiz 23 marzo 2025 (modifica il 23 marzo 2025 | 13:05)

Sarà battaglia vera allo stadio José Alvalade di Lisbona, dove il Portogallo ospiterà la Danimarca nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League. Dopo lo 0-1 dell’andata, firmato da Hojlund, i lusitani dovranno ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico per staccare il pass verso le Final Four. Una gara che promette scintille, non solo per la posta in palio, ma anche per l’equilibrio tattico e la qualità in campo. Analizziamo nel dettaglio quote, statistiche e scenari possibili della sfida.

Portogallo-Danimarca: equilibrio apparente, pressione reale Sulla carta, il Portogallo ha tutte le carte in regola per ribaltare il risultato. I lusitani, nonostante la sconfitta di misura a Copenhagen, restano i favoriti: le quote assegnano infatti alla vittoria casalinga un valore intorno a 1.65, segno che gli analisti si aspettano una reazione di orgoglio da Cristiano Ronaldo e compagni. Il pareggio, che qualificherebbe la Danimarca alla Final Four, si attesta su una quota più alta, circa 4.25, mentre un clamoroso bis esterno dei biancorossi sfiora quota 4.60.

I numeri non mentono Guardando alle statistiche recenti, il Portogallo ha mostrato qualche fragilità difensiva, subendo gol in tre delle ultime quattro partite. La formazione di Martinez fatica a mantenere la porta inviolata, mentre la Danimarca si conferma una squadra estremamente solida, con l’Under 2.5 che si è verificato in otto delle ultime dieci gare disputate dai ragazzi di Riemer. Questo suggerisce un match da pochi gol, spingendo molti a considerare l’Under 2.5 come opzione interessante, con una quota vicina a 1.90.

Possibili scenari e analisi tattica La vera sfida sarà tra l’attacco lusitano e la difesa danese. Martinez potrebbe cambiare qualcosa, inserendoBernardo Silva dal primo minuto per dare più estro e qualità tra le linee, ma l’assenza certa di Mæhle sulla corsia sinistra rappresenta una variabile importante per gli ospiti. L’Over 2.5 resta comunque in bilico, quotato intorno a 1.80, ma le previsioni puntano su una gara chiusa e decisa da episodi.

Quote speciali: attenzione al risultato esatto COPENAGHEN, DANIMARCA - 15 NOVEMBRE: Una panoramica di Brian Riemer, commissario tecnico della Danimarca, che reagisce alla vista di una gigantesca bandiera nazionale danese durante la partita di UEFA Nations League 2024/25, Gruppo A, Gruppo A4, tra Danimarca e Spagna, il 15 novembre 2024 a Copenaghen, Danimarca. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images) Sul fronte risultati esatti, il 2-0 per il Portogallo, che consentirebbe ai lusitani di qualificarsi direttamente, è uno degli scenari più attesi e si aggira intorno a quota 7. Interessante anche il 2-1 (quota 8) che porterebbe la gara ai supplementari, mentre un pareggio per 1-1 si trova a circa quota 6.

Il peso della storia Nei 17 precedenti ufficiali, il Portogallo ha prevalso in 11 occasioni contro le 4 vittorie danesi, confermando un trend favorevole ai lusitani, soprattutto quando giocano tra le mura amiche. L’ultima vittoria danese in Portogallo risale addirittura al 2008, dettaglio che aggiunge ulteriore pressione agli ospiti, chiamati all’impresa.

Il verdetto — Possibile vedere un Portogallo all’arrembaggio fin dai primi minuti, spinto dal pubblico e dalla voglia di riscatto dopo la deludente prova dell’andata. La Danimarca punterà sulla compattezza e sul contropiede, sfruttando la velocità di Hojlund e la visione di gioco di Eriksen. La vittoria dei padroni di casa appare la scelta più logica, ma senza goleade: il pronostico suggerisce l’1 + Under 4.5, combinazione che si avvicina a quota 1.90

In un match dal peso specifico altissimo, la differenza potrebbe farla la qualità dei singoli. Con Cristiano Ronaldo sempre decisivo nei grandi appuntamenti e un Bernardo Silva pronto a festeggiare le 100 presenze in nazionale, il Portogallo sembra avere qualcosa in più per spuntarla. Ma attenzione: questa Danimarca ha già dimostrato di sapere colpire nei momenti chiave: in vista 90 minuti di pura tensione.