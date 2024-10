Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, ha commentato la vittoria maturata in Nations League contro la Polonia.

Gennaro Di Finizio 13 ottobre 2024 (modifica il 13 ottobre 2024 | 11:11)

Un cammino più che positivo in Nations League per il Portogallo che continua a vincere e convincere. La squadra di Roberto Martinez anche ieri si è imposta contro la Polonia, portando a casa un 3-1 convincente in terra polacca.

A poco è servita la rete di Zielinski che ha soltanto dato una vana speranza alla compagine allenata dal ct Michel Probierz: Silva, Cristiano Ronaldo e l'autogol di Bednarek hanno alimentato il risultato a favore dei portoghesi.

Portogallo, la soddisfazione di Roberto Martinez — La nazionale portoghese guida il girone con ben 9 punti in classifica. Roberto Martinez si è detto molto soddisfatto dopo il successo contro la Polonia: “È vero che abbiamo lavorato duramente negli ultimi quattro giorni ed eseguito perfettamente i concetti tattici. Non vogliamo subire gol, ma la nostra prestazione è stata molto buona. È bello vedere i debutti, i nuovi giocatori che entrano in squadra con naturalezza", ha detto il ct durante il programma ‘flash’ di RTP3.

Un passaggio anche per Renato Veiga, giocatore del Chelsea che è sceso in campo contro la Polonia prendendo il posto di Cristiano Ronaldo: "È molto maturo e aggressivo. Il suo rapporto e il suo legame con Rúben Dias sono molto buoni. Stiamo parlando di una partita in cui si confronteranno con uno dei migliori giocatori del calcio moderno, e questo rende il suo debutto ancora più importante".

Un passaggio poi anche su quelli che sono stati gli altri nuovi innesti scesi in campo ieri: "Sono contento anche di Samu e Trincão, hanno lavorato molto bene e sanno quello che devono fare”, le due parole.