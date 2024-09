Croazia, Modric dopo la Polonia: 'Il ritiro? Con me non si sa mai...'

Il centrocampista ha regalato la vittoria alla sua Nazionale con un gran gol su punizione, il giorno prima del suo 39esimo compleanno: "Non posso pensare al futuro. Quando non sentirò più il fuoco dentro di me, mi ritirerò".

Davide Capano Redattore 9 settembre 2024 (modifica il 9 settembre 2024 | 09:47)

Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Portogallo allo Stadio da Luz, Luka Modric è stato nuovamente titolare nella seconda giornata di Nations League e questa volta è stato decisivo, segnando un gran gol da calcio di punizione diretto, sufficiente a garantire i tre punti alla Croazia contro la Polonia (1-0).

Le parole di Modric dopo il gol contro i polacchi — Il centrocampista del Real Madrid ha raggiunto le 180 gare internazionali in questa sfida, ora secondo (insieme a Sergio Ramos) solo a Cristiano Ronaldo (213) come calciatore europeo con più apparizioni per la sua Nazionale, e promette di continuare... per ora: "Sono orgoglioso e felice di aver raggiunto questo numero. Non avrei mai immaginato di giocare così a lungo. La prima partita è stata un sogno e ora questo... sono felice di essere ancora qui per aiutare la squadra e ottenere vittorie", ha detto in una rapida intervista dopo il fischio finale, prima di essere interrogato sul ritiro internazionale e sul calcio in generale.

L'esultanza di Modric (Foto tratta da profilo X @HNS_CFF)

"Ritiro? Con me non si sa mai (ride, ndr). Dobbiamo affrontare partita per partita. Non posso pensare al futuro. Quando non sentirò più il fuoco dentro di me, mi ritirerò. Solo io posso sentire questo fuoco e prendere questa decisione", ha spiegato, parlando poi del suo obiettivo.

"Sono felice di aver segnato, dopo tanto tempo, da un calcio di punizione diretto. È successo anche contro la Slovacchia, ma è stato molto fortunato. Ovviamente sono felice per il gol, ma soprattutto per la vittoria", ha concluso Modric.

Il ct Dalic felice per Luka — Anche il ct croato Dalic è stato entusiasta della prova del suo capitano e ha espresso parole di elogio: "Il modo in cui Luka ha giocato oggi... ha riconquistato palloni, ha lottato, ha corso... questa prestazione ricorda quella di un venticinquenne. Ha stupito di nuovo il pubblico, una partita fantastica. Gioca come se fosse al massimo, se continua così... resterà con noi per molto tempo. Ho detto ai ragazzi che il futuro è davanti a loro, ma non a Modric (ride, ndr)".

Modric agli ultimi Europei (Foto di Claudio Villa/Getty Images for FIGC)

"Abbiamo vinto la partita, domani (oggi, nda) è il compleanno di Luka, quindi abbiamo festeggiato in anticipo. C'è una grande atmosfera, Luka si è fatto un bel regalo, questa vittoria significa molto per noi per andare avanti e sarà una grande motivazione e ci darà fiducia", ha chiosato.