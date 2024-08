Modric, niente addio alla Croazia: è tra i convocati

Dopo l'ultimo deludente Europeo della Croazia, in molti pensavano che il centrocampista del Real Madrid annunciasse il suo addio alla Nazionale da un momento all'altro. Invece no, è ancora convocato dal ct Dalic.

Se Yann Sommer annuncia il ritiro dalla Nazionale, Luka Modric non molla di un centimetro. In tanti pensavano ad un addio del croato, soprattutto dopo la disfatta dei croati a Euro 2024. Invece no, il centrocampista del Real Madrid è ancora nella lista del ct Dalic, per gli impegni di settembre in Nations League con Portogallo e Polonia.