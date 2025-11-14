La talentuosa ala destra aveva infatti necessità di cambiare aria e così come riporta O Jogo, ha deciso di salutare la squadra già dopo pochissimi mesi dal suo arrivo.

Alessia Bartiromo 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 14:12)

Un venerdì molto movimentato per Moisés Conceicao, figlio d'arte di Sergio, che ha visto un cambio repentino di rotta nella sua carriera. Il calciatore classe 2001 infatti, ha salutato oggi il Cinfaes, club portoghese dove giocava, per una decisione che, come dichiarato proprio da lui, è dipesa dalla sua volontà parlandone anzitempo con la società. La talentuosa ala destra aveva infatti necessità di cambiare aria e così come riporta O Jogo, ha deciso di salutare la squadra già dopo pochi mesi dal suo arrivo.

La decisione di Moisés Conceicao e l'addio al Cinfaes — Il figlio di Sergio Conceicao era approdato alla squadra portoghese del Cinfaes lo scorso primo luglio, firmando un contratto annuale fino al 30 giugno 2026. Dopo meno di 4 mesi il calciatore ha comunicato al club la sua volontà di andare via, pronto per una nuova esperienza, forse ancora più blasonata e mettersi in gioco alzando l'asticella, con il Consiglio Direttivo che ha deciso di accettare la sua richiesta e non tenere in rosa un calciatore scontento e poco motivato. Lo stesso calciatore ha confermato che l'iniziativa è partita da lui, senza nessuna pressione da parte dei piani alti della società, nonostante il buon inizio in rosa con 10 presenze e due goal siglati.

Il comunicato ufficiale del club — Di poco fa il comunicato ufficiale del club che riporta la notizia: "Il consiglio di amministrazione del Clube Desportivo Cinfães informa che l'atleta Moisés Conceição da questa data e su sua richiesta, cessa di appartenere allo staff del club. Non era volontà del consiglio fare a meno dei servizi di Moisés, ma non potevamo essere insensibili alla richiesta dell'atleta, che nel suo breve periodo al CDC, ha dato tutto per il club. Grazie Moisés", termina la nota stampa ufficiale.

Tutto quindi lascia presagire che il talentuoso calciatore sappia già quale sarà il prossimo step della sua carriera, con la voglia di dimostrare ancora tutto il proprio valore in un progetto che lo faccia sentire centrale e supportato al meglio.