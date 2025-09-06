Il passaggio di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr nel 2023 ha dato vita ad una serie di trasferimenti in Arabia da parte di diversi suoi connazionali, l'ultimo dei quali è stato Joao Felix nella sessione di mercato appena conclusa.

Mattia Celio Redattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 18:32)

Cristiano Ronaldo, Ruben Neves, Joao Felix e Cancelo. Per citare qualche nome. Giocatori molto noti nel grande panorama del calcio mondiale. Calciatori che condividono non solo l'amore per lo stesso paese, ovvero il Portogallo, ma anche la scelta di aver accettato la ricca offerta dell'Arabia Saudita. Decisione che ha lasciato molto perplessi i tifosi, secondo cui ciò non è null'altro che il simbolo di un calcio ormai privo di "bandiere".

L'Arabia Saudita, un paese che attira i calciatori del Portogallo: da Cristiano Ronaldo agli ultimi arrivi — Come spesso si dice, "i soldi non fanno la felicità". In questo caso sì. Cosa si è disposti a fare pur di avere uno stipendio che non te lo saresti mai immaginato? La soluzione è una sola: andare a giocare in Arabia Saudita. Un concetto che molti calciatori hanno inteso alla perfezione, tra cui molti provenienti dal Portogallo. La Lega saudita ha accolto tra le sua fila diversi giocatori e allenatori proveniente dal paese lusitano negli ultimi anni. Tutti accomunati da una sola cosa: il ricco stipendio.

Un concetto diverso sicuramente per Cristiano Ronaldo, almeno per quanto riguarda lo stipendio. Quel che è certo, però, è che l'arrivo del fenomeno portoghese nel 2023 ha dato vita ad una serie di campagne acquisti a cifre spaventose da parte della lega saudita e, soprattutto, ha fatto vedere il calcio asiatico da un punto di vista completamente diverso. Sicuramente non all'altezza del calcio europeo, ma è chiaro che adesso il calcio arabo è sotto gli occhi di tutto il mondo. Come lo confermano le iniziative per ospitare i prossimi Campionati del Mondo.

Dopo Cristiano Ronaldo, anche altri compagni lo hanno seguito. Nello stesso anno, ha deciso di abbracciare il ricco calcio asiatico anche Ruben Neves. Arrivato all'Al-Hilal dal Wolverhampton per 55 milioni, il classe '97 percepisce uno stipendio di 25 milioni all'anno. Nelle sue prime due stagioni ha conquistato 1 campionato, 1 coppa di Arabia e 2 Supercoppe. Il trasferimento di Cancelo ha fatto certamente più scalpore. Conteso da Juventus, Manchester City e Barcellona, l'ex bianconero ha deciso contro ogni pronostico di cedere ai soldi dell'Arabia. Nonostante tutto non ha mai perso il posto in Nazionale, ma il suo passaggio in Asia è stata certamente una grande perdita per il calcio europeo.

In questa sessione di calciomercato abbiamo assistito ad una altro colpaccio della Saudi League. Stiamo parlando di Joao Felix, l'erede di Cristiano Ronaldo. Mister 120 milioni. Una cifra che non ha mai dimostrato di valere. Forse anche qualche infortunio ha inciso, ma dopo il suo trasferimento all'Atletico Madrid, il classe '99 si è perso. Tra un prestito e l'altro, di cui l'ultimo al Milan, le sue prestazioni in campo hanno lasciato molto a desiderare. Una fuga in Arabia Saudita? Non si può sapere. E' vero che il suo avvio è stato molto promettente con l'Al-Nassr, ma certo da uno che è stato pagato 120 milioni ci si aspettava veramente tutt'altro.