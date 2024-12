Postecoglou toglie Werner all'intervallo e non le manda a dire: "Non stava giocando neanche lontanamente al livello che avrebbe dovuto"

Enrico Pecci Redattore 13 dicembre - 12:32

Il Tottenhamdi Postecoglou non sa più vincere. Dopo il 4-0 in casa del Manchester City, che sembrava la partita della svolta in casa Spurs, per la squadra londinese sono arrivati 3 pareggi e 2 sconfitte tra Premier ed Europa League. Il Tottenham ha vinto solo una delle ultime 8 partite, quella dell'Etihad contro il Manchester City. Postecoglou, però, non fa drammi.

Rangers-Tottenham, Postecoglou risponde alle critiche — Il tecnico degli Spurs rimane positivo anche dopo l'1-1 sul campo dei Rangers. Queste le sue parole in conferenza stampa nel post partita di Europa League: "Va bene così, mi piace combattere, mi piace la battaglia, mi piace quando ci sono i dubbi e bisogna essere forti e trovare una strada per il futuro. Continuo ad amare ogni minuto di quello che faccio e di dove mi trovo e tutti noi sentiamo un forte senso di responsabilità per portare questo club dove vuole essere".

L'allenatore australiano risponde così alle critiche: "Le capisco, succede quando le cose non vanno bene. Io posso essere solo quello che sono e posso fare solo quello in cui credo. Ci credo fino in fondo, lo vivo e lo respiro. Mi atterrò sempre al percorso che ritengo migliore per il club in cui lavoro".

Postecoglou boccia Werner: parole dure dopo l'Europa League — Nel match europeo è arrivata un'altra pesante bocciature per Timo Werner, sostituito da Postecoglou all'intervallo. Il tecnico non le ha mandate a dire: "Non stava giocando neanche lontanamente al livello che avrebbe dovuto. Se voglio di più da giocatori esperti come lui? Sì, assolutamente. Credo che si sappia quando si hanno 18 anni e quando non si hanno. Per me non è accettabile e l'ho detto anche a Timo. È un giocatore di livello internazionale, gioca nella Germania…".

"Non abbiamo molte opzioni, quindi ho bisogno che tutti scendano in campo e cerchino di dare il meglio di sé. Nel primo tempo la sua prestazione non è stata accettabile", ha concluso l'allenatore di origine greca. Parole al miele, infine, per il classe 2006 Bergvall: "Penso che quando è entrato in campo sia stato eccellente".