Facundo Buonanotte sognava l'esordio in Champions League con il Chelsea: la scelta di Enzo Maresca solleva polemiche

Luca Paesano Redattore 4 settembre - 11:14

"È un grande passo nella mia carriera. Avrò l'opportunità di giocare per la prima volta in Champions League, il che sarà una grande sfida". Aveva parlato così Facundo Buonanotte appena due giorni fa, nel corso della sua presentazione ai tifosi del Chelsea. Ed invece, il calciatore argentino è stato escluso da Enzo Maresca dalla lista UEFA e non potrà prendere parte alla competizione.

Chelsea, il neoacquisto Buonanotte escluso dalla lista Champions — Ha fatto sicuramente scalpore in Inghilterra la particolare scelta del Chelsea, che ha deciso di tagliare fuori dalla lista Champions l’ultimo acquisto dei Blues. Facundo Buonanotte è stato acquistato in prestito dal Brighton nelle ultime ore di mercato per sopperire all’assenza di Cole Palmer, momentaneamente out per infortunio. Tuttavia, il trequartista argentino non potrà realizzare il suo sogno di giocare nella massima competizione europea.

Un’esclusione che probabilmente neanche il calciatore stesso si aspettava, considerando l’entusiasmo mostrato appena due giorni prima, e che risulta particolarmente ambigua alla luce di alcune scelte. Tra i 25 nomi in lista, infatti, c’è quello di Levi Colwill, che ha riportato la rottura del legamento e che salterà quasi tutta la stagione. Nessun problema invece per la lunga sfilza di nuovi acquisti arrivati in questa estate, tra cui Joao Pedro, Alejandro Garnacho, Estevao William e Liam Delap.