Il finale di stagione del Manchester City si complica sempre di più e accende nuove polemiche con la Premier League. I Citizens al momento si trovano secondi in classifica a tre punti dall'Arsenal, ma con una partita in meno.

Il Club guidato da Pep Guardiola sperava di ottenere un cambiamento riguardo l'ordine delle ultime gare da disputare per gestire meglio gli impegni riavvicinati, specialmente in vista della finale di Fa Cup contro il Chelsea. Tuttavia, questa proposta è stata respinta dopo che molti club non hanno dato il consenso a tale spostamento.

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LONDRA,INGHILTERRA- APRILE 25: Bernardo Silva del Manchester City celebra con i suoi compagni dopo il secondo gol di Nico Gonzalez nella semifinale di Emirates FA Cup nel match tra Manchester City e Southampton al Wembley Stadium il 25 Aprile, 2026 in Londra, Inghilterra. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

La rabbia del Manchester City

Ilaveva chiesto di invertire le sfide contro ile il, con l'obiettivo di disputare prima la trasferta e poi chiudere la Premier League con due partite casalinghe. La, inizialmente aveva preso in seria considerazione questa proposta,, ha deciso di mantenere intatto l'ordine delle sfide. A tal proposito, la Lega ha affermato che le partite

Secondo TalkSports, i Citizens sono molto irritati perché ritiene che ci fosse abbastanza tempo per organizzare diversamente il recupero con il Crystal Palace (sfida che potrebbe decidere le sorti del torneo). Inizialmente la gara era prevista a marzo, poi per vari impegni è stata spostata al prossimo 13 maggio. La partita contro il Bournemouth, invece, è stata spostata dal 17 maggio al 19 a causa della Finale di Fa Cup contro il Chelsea, programmata il 16 Maggio.

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Un finale di stagione intenso

Questa situazione molto particolare potrebbe avere un impatto diretto anche sulla corsa al titolo con l', che segue con tanta attenzione il momento. La squadra diè tornata al primo posto in classifica dopo la vittoria in casa

Il fatto che il Manchester City debba affrontare tre partite in 7 giorni, comprese sfide di altissimo livello e una finale nazionale, potrebbe influire in modo devastante sulla condizione fisica. I Citizens torneranno in campo il 4 maggio contro l'Everton, in una gara che potrebbe già risultare determinante nella lotta per il titolo.

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