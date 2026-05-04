Il Manchester United ha ufficialmente conquistato un posto nella Champions League 2026-27. La grande vittoria dei red devils contro il Liverpool ha permesso ai ragazzi di Michael Carrick di aumentare il distacco a +6 con Aston Villa (perdente contro gli spurs di Roberto De Zerbi) e proprio con i reds, fermi a 58. Il Bournemouth di Andoni Iraola (forte candidato alla panchina di Manchester), al sesto posto, è lontano 12 lunghezze. Tuttavia, il match di Manchester ha seguito un percorso particolare.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 3 MAGGIO: Benjamin Sesko del Manchester United segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool all'Old Trafford il 3 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

All'Old Trafford, la squadra di casa si è imposta subito nei primi 20' per 2-o. Le reti dei rinati Matheus Cunha e Benjamin Sesko hanno indirizzato subito il match verso i diavoli rossi. Tuttavia, all'inizio del secondo tempo è arrivata la rimonta reds firmata Szoboszlai e Cody Gakpo, vanificata dal gol finale della stellina Kobbie Mainoo, fresco di rinnovo, al 77'. Ad accendere il dibattito post match ci ha pensato il dubbio episodio capitato in occasione della seconda rete del Manchester United.

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Il mistero attorno al gol di Benjamin Sesko

Liverpool boss Arne Slot laments VAR after Benjamin Šeško’s goal 👀:



🗣️ "I think it's a touch on his hand. The curve on the ball changed, so there must have been a contact.



But it's no surprise to anyone that if there is a VAR intervention, then the decision goes against us.… pic.twitter.com/eWR85CMirj — ESPN UK (@ESPNUK) May 4, 2026

L'attaccante sloveno del Manchester United, 11 marcature registrate in 30 presenze (solo 17 da titolare), aveva portato il match sul 2-0 al 14' del 1T. La sua rete è arrivata su un tap-in dopo la respinta di Freddie Woodman (terzo portiere del Liverpool) in risposta ad un colpo di testa di Bruno Fernandes. I festeggiamenti sono durati ben poco a causa del tempestivo intervento del VAR. Le immagini dello strumento hanno rivelato come il pallone sia rimbalzato sul petto e apparentemente sulla punta del dito di Benjamin Sesko prima di essere buttato in rete.

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La decisione finale ha portato alla convalida del gol e la Premier League, si è premurata di emettere un comunicato contenente la motivazione del non annullamento: "La decisione dell'arbitro di convalidare il gol è stata verificata e confermata dal VAR, che ha ritenuto non vi fossero prove conclusive di un fallo di mano di Sesko prima di segnare".

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