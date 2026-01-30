In passato, la boxe ha avuto modo di entrare in stadi calcistici come il Vitality Stadium del Bournemouth , attualmente tredicesimo nella massima competizione inglese, ed il Portman Road dell' Ipswich Town , club che milita in Championship che vanta tra i propri tifosi il cantautore Ed Sheeran , tra l'altro azionista di minoranza del club. A questi stadi si aggiunge anche quello del Tottenham , che lo scorso anno ha avuto modo di ospitare due incontri del sopracitato sport individuale. Adesso, anche lo Stadium of Light del Sunderland potrebbe unirsi e, per di più, in altre occasioni ha ospitati le partite della Nazionale Inglese di rugby a 15.

Negli ultimi anni, il club della massima competizione inglese ha riscontrato popolarità grazie alla serie Sunderland 'Til I Die, visibile sulla piattaforma streaming Netflix. Quest'anno, poi, uscirà anche la terza stagione. Dal 1997, lo Stadium of Light è la casa della squadra che milita in Premier League e può ospitare ben 49mila persone. Nelle ultime ore, il quotidiano inglese The Sun ha riportato che il Sunderland sta prendendo in considerazione l'idea di ospitare gli incontri di boxe presso il loto impianto sportivo con l'obiettivo di far crescere ancor di più questo sport in città. Nella giornata di domani, in Inghilterra, si terrà la finale mondiale di boxe tra il russo Bakhram Murtazaliev e l'inglese Josh Kelly. Quest'ultimo, tra l'altro, è nato a Sunderland e da giovane faceva parte dell'academy dei Black Cats.