Il Liverpool, dato il distacco dal Bournemouth di sei lunghezze, dovrebbe disputare la prossima Champions League senza problemi. Nonostante questo, la stagione dei Reds appare come chiaramente insoddisfacente. Se alla massima competizione europea per club avessero partecipato solamente le prime 4 squadre, l'accesso all'Europa sarebbe parso incredibilmente a rischio. A preoccupare è, soprattutto, la fase difensiva.

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LIVERPOOL, INGHILTERRA – 13 DICEMBRE 2025: Arne Slot, allenatore del Liverpool, parla con Mohamed Salah del Liverpool durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brighton & Hove Albion ad Anfield, il 13 dicembre 2025 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Liverpool, difesa da incubo!

Dopo 35 giornate di campionato. Sono ben 10 le squadre di Premier League che ne hanno subite meno. In particolar modo, il gol di Matheusarrivato sugli sviluppi di palla inattiva ha indirizzato il match con il Manchester United all'Old Trafford dopo appena sei minuti ed ha aggiornato numeri poco gratificanti per la retroguardia dei Reds.

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Non considerando i calci di rigore, questa marcatura, agevolata dall'intervento del VAR, è stata la diciassettesima incassata dal Liverpool da palla ferma. Nella storia della Premier League gli inglesi non avevano mai subito così tanti gol in questo fondamentale. Nella stagione 1992-1993, ultimo record negativo, si fermarono a 16. Solamente West Ham e Bournemouth condividono questo triste risultato.

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Alla gara di ieri, il Liverpool si è presentato con assenze illustri, quali quelle di Mohamed, Alisson Becker e Alexander Isak. Lo United, dal canto suo, ha potuto contare su una squadra al completo che sta viaggiando a ritmi importanti grazie al nuovo allenatore Michael Carrick . A dicembre scorso, il preparatore addetto alle palle inattive ha lasciato lo staff di Slot, portando soltanto a. Quantomeno, il Liverpool può consolarsi di riuscire a trasformare efficacemente le stesse situazioni che patisce. Da palla inattiva a suo favore, infatti,. Meglio hanno fatto solamente Arsenal, Manchester United e Leeds.

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