La sconfitta col Manchester United ha acuito le difficoltà del Liverpool. Quest'anno, a pesare maggiormente, pare essere la fase difensiva sulle palle inattive.
Liverpool, Mac Allister e Robertson battono Chiesa in una challenge sulla pasta: la reazione
Il Liverpool, dato il distacco dal Bournemouth di sei lunghezze, dovrebbe disputare la prossima Champions League senza problemi. Nonostante questo, la stagione dei Reds appare come chiaramente insoddisfacente. Se alla massima competizione europea per club avessero partecipato solamente le prime 4 squadre, l'accesso all'Europa sarebbe parso incredibilmente a rischio. A preoccupare è, soprattutto, la fase difensiva.
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Liverpool, difesa da incubo!Dopo 35 giornate di campionato il Liverpool di Arne Slot ha già incassato 47 reti. Sono ben 10 le squadre di Premier League che ne hanno subite meno. In particolar modo, il gol di Matheus Cunha arrivato sugli sviluppi di palla inattiva ha indirizzato il match con il Manchester United all'Old Trafford dopo appena sei minuti ed ha aggiornato numeri poco gratificanti per la retroguardia dei Reds.
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Non considerando i calci di rigore, questa marcatura, agevolata dall'intervento del VAR, è stata la diciassettesima incassata dal Liverpool da palla ferma. Nella storia della Premier League gli inglesi non avevano mai subito così tanti gol in questo fondamentale. Nella stagione 1992-1993, ultimo record negativo, si fermarono a 16. Solamente West Ham e Bournemouth condividono questo triste risultato.
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