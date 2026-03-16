Nonostante quest'interruzione molto insolita, la squadra ospite ha conquistato la vittoria vincendo di misura

Jacopo del Monaco 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 10:16)

Nel corso della giornata di ieri non hanno giocato soltanto le squadre maschili, ma anche quelle femminili tra cui l'Alhama ed il Siviglia. Le due squadre, infatti, militano nella Liga F Moeve, vale a dire la massima divisione spagnola nel calcio femminile. La gara di ieri rientrava tra quelle della giornata numero 22 del campionato e le biancorosse hanno conquistato i tre punti vincendo di misura. Tuttavia, l'incontro ha subito una piccola interruzione per un motivo molto particolare.

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Interrotta la partita tra Alhama e Siviglia perché c'erano degli escrementi in campo — Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato quanto accaduto durante la partita di ieri tra i due club della massima divisione femminile. Durante l'incontro disputato presso lo Stadio Comunale Francisco Artés Carrasco, situato a Lorca e con una capienza di poco più di 8mila posti a sedere, la direttrice di gara Alicia Espinosa Rios ha fermato il gioco per un minuto per la presenza di escrementi in campo. Nel referto, l'arbitra ha scritto le seguenti parole: "Intorno al minuto 55, mi sono avvicinata al responsabile del campo per informarlo della presenza di feci sul terreno di gioco, che sono state rimosse da un dipendente del club. Per questo motivo, la partita è stata interrotta per un minuto".

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A parte il particolare episodio, la gara si è svolta in maniera regolare. Durante la prima frazione di gioco, il Siviglia ha sbloccato l'incontro con la rete al minuto 37 realizzata dall'ala destra gambiana Fatoumata Kanteh, la quale ha segnato a pochi passi dalla porta. Nei minuti di recupero del primo tempo, il VAR non convalida un calcio di rigore per un presunto fallo subito da Raquel Morcillo Aparicio. Anche nei minuti finali della gara, lo strumento che aiuta gli arbitri ha tolto ben due tiri dal dischetto, stavolta per la squadra di casa: prima a Mari José González al minuto 87 ed in seguito, precisamente al 95', a Miriam Rodriguez González.

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