Per un Thiago Silva che non vuole smettere di giocare, c'è uno Iago Silva che sta iniziando ad emergere nel calcio dei grandi. Infatti il figlio del calciatore del Fluminense è stato convocato in nazionale per la prima volta, ma non dalla Seleçao bensì dalla nazionale inglese.
Thiago Silva, prima convocazione per il figlio con… l’Inghilterra
Perchè Iago potrebbe giocare per la nazionale inglese—
Questa notizia non dovrebbe suonare tanto imprevista alle orecchie della famiglia Silva. Del resto, Londra è stata una città molto accogliente verso il leggendario difensore centrale: le gioie e le emozioni all'ombra del Big Ben sono state molte nelle 154 presenze raccolte tra Champions League vinte e fasce da capitano indossate. 4 anni di un intenso legame che ha portato la squadra londinese ad offrire borse di studio per entrambi i suoi figli: Iago e Isago.
Thiago Silva è poi tornato a casa, nel caldo di Rio e tra i colori rossoverdi del Fluminense, mentre i figli sono rimasti nelle mani del Chelsea, rispettivamente in U15 e U18. Questa grande quantità di tempo passato nella capitale ha permesso ai due giovani talenti di ricevere lo status di convocabili con i tre leoni. Tuttavia per Iago rimarrà sempre aperta la porta della nazionale brasiliana in quanto la chiamata di questi giorni è valida solo per uno stage U15.
L'eredità sportiva di Thiago Silva non si esaurirà—
Come già accennato precedentemente, Iago non è l'unico membro della famiglia attualmente parte del team di Stamford Bridge. Il fratello maggiore Isago, 16 anni, è entrato a far parte del club dalla categoria under 13 e ora è passato alla squadra under 18. Il giovane talento ha figurato come raccattapalle durante la recente sfida di Champions League della prima squadra contro il Benfica. Inoltre, a causa del match europeo contro l'Ajax, Enzo Maresca ha implementato la squadra B con un folto gruppo di giovani, tra cui proprio Isago.
