Thiago Silva, prima convocazione per il figlio con… l’Inghilterra

Pietro Rusconi 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 18:59)

Per un Thiago Silva che non vuole smettere di giocare, c'è uno Iago Silva che sta iniziando ad emergere nel calcio dei grandi. Infatti il figlio del calciatore del Fluminense è stato convocato in nazionale per la prima volta, ma non dalla Seleçao bensì dalla nazionale inglese.

Perchè Iago potrebbe giocare per la nazionale inglese — Questa notizia non dovrebbe suonare tanto imprevista alle orecchie della famiglia Silva. Del resto, Londra è stata una città molto accogliente verso il leggendario difensore centrale: le gioie e le emozioni all'ombra del Big Ben sono state molte nelle 154 presenze raccolte tra Champions League vinte e fasce da capitano indossate. 4 anni di un intenso legame che ha portato la squadra londinese ad offrire borse di studio per entrambi i suoi figli: Iago e Isago.

Thiago Silva è poi tornato a casa, nel caldo di Rio e tra i colori rossoverdi del Fluminense, mentre i figli sono rimasti nelle mani del Chelsea, rispettivamente in U15 e U18. Questa grande quantità di tempo passato nella capitale ha permesso ai due giovani talenti di ricevere lo status di convocabili con i tre leoni. Tuttavia per Iago rimarrà sempre aperta la porta della nazionale brasiliana in quanto la chiamata di questi giorni è valida solo per uno stage U15.

L'eredità sportiva di Thiago Silva non si esaurirà — Come già accennato precedentemente, Iago non è l'unico membro della famiglia attualmente parte del team di Stamford Bridge. Il fratello maggiore Isago, 16 anni, è entrato a far parte del club dalla categoria under 13 e ora è passato alla squadra under 18. Il giovane talento ha figurato come raccattapalle durante la recente sfida di Champions League della prima squadra contro il Benfica. Inoltre, a causa del match europeo contro l'Ajax, Enzo Maresca ha implementato la squadra B con un folto gruppo di giovani, tra cui proprio Isago.