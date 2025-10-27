Nato nel 2010, Casado faceva parte dei Leoni da circa sei anni. Il giovane calciatore si è spento questa mattina per cause naturali. Club ha proclamato il lutto e sospeso ogni attività.

Mattia Celio Redattore 27 ottobre - 16:28

Nello stesso giorno in cui la Spagna piange Manuel Ochotorena, il calcio iberico viene colpito da un altro lutto gravissimo. Un giovane giocatore del Real Saragozza, Jorge Casado, è scomparso questa mattina nella sua abitazione per cause naturali. Aveva solo 15 anni. In memoria dello sfortunato giocatore, i Leoni hanno dichiarato una giornata di lutto nazionale e sospeso tutte le attività.

Lutto Real Saragozza, giocatore quindicenne muore per cause naturali: "Ci uniamo all'immenso dolore della famiglia" — Nel giro di poche ore il calcio spagnolo è stato colpito da due gravi lutti. Dopo la scomparsa di Manuel Ochotorena, nelle ultime ore si è verificata un altro grave lutto. Il Real Saragozza ha comunicato la scomparsa di Jorge Casado, giovane calciatore di soli 15 anni. Come riporta Marca, il ragazzo sarebbe deceduto questa mattina per cause naturali. Il calciatore era entrato a fare parte del club fin da bambino e questa era la sua sesta stagione con i Leoni. Inoltre, era stato recentemente aggregato alla prima squadra.

La società ha immediatamente proclamato una giornata di lutto e sospeso ogni attività sportiva in programma. Una volta venuta a conoscenza della triste notizia, la società biancoblu ha pubblicato un comunicato di vicinanza alla famiglia del ragazzo: "Dal Real Saragozza, sgomenti per la perdita, ci uniamo all'immenso dolore della famiglia e degli amici di Jorge. Dal club inviamo tutto il nostro amore e tutta la nostra forza in questi tempi difficili. Riposa in pace, Jorge".

Alla notizia della scomparsa del giovane calciatore, la prima squadra ha osservato un minuto di silenzio intorno alle 13.10 e poi lasciato il centro di allenamento. Anche gli altri club della Liga si sono uniti al dolore sia del club che della famiglia del giocatore. Neanche il tempo di piangere la scomparsa dell'ex portiere Ochotorena. Un inizio di settimana assolutamente da dimenticare per il calcio spagnolo.