Mirandes-Saragozza: streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Stefano Sorce 25 settembre - 16:32

Il 26 settembre 2025 allo Estadio de Mendizorroza andrà in scena un confronto dal peso specifico importante nella settima giornata di LaLiga 2: il Mirandes, 14° in classifica con 7 punti, ospita un Real Saragozza in piena crisi, relegato al 21° posto con soli 3 punti conquistati.

Il momento delle due squadre — Il Mirandes si presenta alla sfida con un andamento altalenante, capace di regalare prestazioni convincenti come il 4-1 rifilato all’Albacete e il 2-1 sul Granada, ma anche di crollare davanti al proprio pubblico contro il Deportivo La Coruña con un pesante 1-5. L’ultimo impegno in campionato, il pareggio 1-1 contro l’Andorra, ha mostrato una squadra capace di lottare e con Igor Nikic sugli scudi, eletto migliore in campo. Dopo sei giornate la squadra di Fran Justo si trova al 14esimo posto con 7 punti.

Per il Real Saragozza la situazione è molto più complicata. La squadra non ha ancora assaporato il gusto della vittoria in questo campionato e arriva da tre pareggi e tre sconfitte, l’ultima delle quali a Ceuta con un deludente 0-1. Il problema principale resta la mancanza di incisività sotto porta: appena tre gol segnati in sei giornate, nonostante una media di oltre dodici tiri a partita. I numeri parlano chiaro: c’è produzione offensiva, ma manca totalmente la precisione e la cattiveria per trasformare le occasioni in reti. Il team di Gabi si trova al penultimo posto, con appena tre punti in classifica.

Le probabili formazioni di Mirandes-Saragozza — Mirandes (5-4-1): Nikic, Gutierrez, Martin, Cordoba, Novoa, Bauza, Medrano, Helguera, Varela, Lopez, Fernandez. Allenatore: Fran Justo.

Real Saragozza (4-4-2): Rodriguez, Serrano, Saidu, Radovanovic, Tasende, Bare, Akouokou, Fuente, Kodro, Moyano, Gomez. Allenatore: Gabi.