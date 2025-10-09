Tanti calciatori, terminata la carriera sul campo, decidono di dedicarsi alla professione di allenatore. In Inghilterra nomi illustri hanno deciso di sedersi in panchina: tra questi Steven Gerrard e Frank Lampard. Quest'ultimo, dopo aver allenato il Chelsea ed il Derby County, ha deciso di sposare il progetto del Coventry City nel 2024. In questa stagione, il club sta viaggiando a velocità supersonica in Championship, il campionato cadetto dell'Inghilterra. Merito, soprattuto, dell'ex centrocampista, riuscito a iniettare nella mente dei suoi calciatori la sua idea di calcio.