Gerrard ha spiegato come mai una nazionale così forte non sia mai riuscita a conquistare un grande trofeo.

Giammarco Probo 8 ottobre - 17:00

Steven Gerrard ex bandiera di Liverpool e Inghilterra ha voluto dire la sua sulla generazione d'oro della nazionale inglese. Il centrocampista inglese è stato una leggenda del suo tempo ed ha raccolto in quattordici anni 114 presenze con la maglia del suo Paese, segnando anche 21 gol.

Le parole di Gerrard sull'Inghilterra — Nonostante una germinazione dorata, l'Inghilterra non è mai riuscito a mettere le mani su un grande trofeo internazionale. Gerrard, infatti, era soltanto uno dei tantissimi campioni che animavano la rosa dei Tre Leoni. L'ex Liverpool ha voluto spiegare come mai una squadra così forte non sia riuscita ad entrare nella storia: "Penso che fossimo tutti perdenti ma molto egocentrici. Adesso guardo la TV e vedo Jamie Carragher seduto accanto a Paul Scholes in un dibattito da tifosi e sembrano amici da vent’anni", ha detto Gerrard in un podcast con Ferdinand.

"Perché tutti siamo abbastanza maturi adesso, in fasi della vita in cui siamo più vicini e più connessi? Perché non potevamo connetterci come compagni di squadra dell’Inghilterra in quegli anni? Secondo me dipendeva dalla cultura all’interno dell’Inghilterra: non eravamo mai uniti e connessi tra noi, non era un gruppo coeso. Troppe stanze individuali. Non eravamo amichevoli né connessi. Non eravamo una squadra. In nessun momento siamo diventati davvero una squadra forte e compatta".