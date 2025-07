Steven Gerrard , leggenda del Liverpool e del calcio inglese nonché ex allenatore dell' Aston Villa , ha ricevuto una bellissima notizia. Lilly-Ella , sua primogenita, è diventata madre di una bambina e, di conseguenza, lui è diventato nonno per la prima volta.

Dopo aver calcato i prati più importanti degli stadi europei e mondiali, diventando una bandiera del Liverpool con il quale vinse la Champions League 2004/2005 , Gerrard ha appeso gli scarpini al chiodo alla fine del 2016 , quando giocava in Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles Galaxy . Successivamente, iniziò ad allenare partendo della giovanili dei Reds. Nel 2018 , l'inglese divenne tecnico dei Glasgow Rangers , con cui vinse il campionato nella stagione 2020/2021 . Per quasi un anno, l'ex centrocampista inglese ha allenato l'Aston Villa in Premier League e, dal 2023 fino a gennaio di quest'anno, ha guidato i sauditi dell' Al-Ettifaq . Tuttavia, queste ultime due esperienze del classe 1980 sono terminate entrambe con l' esonero .

Da oggi, però, Gerrard potrà concentrarsi di più sulla famiglia, visto che da oggi ha un membro in più. Lilly-Ella, sua prima figlia nata nel 2004, ha messo alla luce una bambina, rendendo l'ex capitano del Liverpool nonno. La figlia di Gerrard ha annunciato la splendida notizia sulle stories di Instagram, con una foto di Lee Bryne, suo compagno dal 2022, che tiene in mano un seggiolino per neonati da mettere in auto e, nella foto, è presente la scritta "2 diventa 3". La leggenda del calcio inglese, a soli 45 anni, è diventato nonno e, oltre alla 21enne Lilly, ha anche altri tre figli: Lexie, nata nel 2006; Lourdes, del 2011; Lio, ultimo figlio nato nel 2017.