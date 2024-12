Torna subito la Liga con le partite del 19esimo turno anticipate per la Supercoppa spagnola di gennaio. I due match in programma sono Maiorca-Barcellona e Athletic Bilbao-Real Madrid . La squadra di Carlo Ancelotti , dopo l'ultimo weekend, si è riportata a -1 dai blaugrana e con Valencia-Real Madrid ancora da recuperare.

Athletic Bilbao-Real Madrid, le scelte di formazione di Valverde e Ancelotti

I Blancos hanno appena recuperato Rodrygo, schierato subito titolare contro il Getafe, ma devono fare ancora a meno di Vinicius. La stella brasiliana è costretta ai box per diverse settimane ed è in dubbio anche per la Coppa Intercontinentale di metà dicembre. Salvo sorprese, Vinicius salterà anche Atalanta-Real Madrid di Champions League. Per Ancelotti arriva però un'altra buona notizie: Tchouameni è recuperato ed arruolabile per la trasferta di San Mames. Gli altri assenti sono Alaba, Carvajal e Militao.