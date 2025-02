La grave situazione in infermeria obbliga i due tecnici a poche soluzioni: ecco le probabili formazioni di Brentford-Tottenham.

Samuele Amato 1 febbraio - 12:21

Un nuovo derby di Londra alle porte: questa domenica, 2 febbraio, alle ore 15 al Gtech Community Stadium andrà in scena Brentford-Tottenham. Sfida che metterà di fronte l'11esima e la 15esima della Premier League in un momento in cui entrambe le squadre ricercano la propria dimensione. Le Bees per ottenere ulteriori risultati utili, gli Spurs per lasciarsi alle spalle il brutto momento. Ma per la sfida di domani, i due tecnici dovranno fare i conti con le rispettive emergenze infortuni.

Le ultime in casa Brentford — Se la partenza di questa stagione ha fatto ben sperare i tifosi biancorossi, la situazione è un po' diversa ora. Infatti, le Bees stanno affrontando un periodo più difficile sia per i tanti impegni che per gli effettivi a disposizione. La situazione in infermeria sta tenendo la squadra di Thomas Frank senza grandi ricambi, visti i tanti infortunati come: Dasilva, Gustavo Nunes, Igor Thiago e Rico Henry.

Da valutare le condizioni di Kevin Schade e Norgaard, i quali sono dovuti uscire per via precauzionale nel corso del match contro il Crystal Palace, ma che non preoccupano. A questi, si aggiunge l'attesa di notizie per Ethan Pinnock e Aaron Hickey (ex-Bologna), anche loro da valutare. L'unica buona notizia è riguardante Michael Kayode, il neo-acquisto potrebbe partire titolare proprio in Brentford-Tottenham.

Le ultime in casa Tottenham — Se c'è una squadra che sta sorprendentemente arrancando in questa stagione di Premier League è il Tottenham. La formazione di Ange Postecoglou - nonostante la vittoria in Europa League contro l'Elfsborg - sta attraversando un periodo decisivamente negativo. Per gli Spurs, si tratta di sei sconfitte ed un pareggio nelle ultime sette di campionato. Infatti, nel 2025, il Tottenham non ha ancora vinto.

Anche per il tecnico degli Spurs c'è da gestire una situazione infortuni davvero grave. Postecoglou dovrà fare a meno, ancora una volta, di Odobert, Vicario, Udogie, Johnson, Werner, Solanke e Romero - a cui si aggiunge anche la grave assenza di Maddison. Un'emergenza che richiederà il doppio degli sforzi ai giocatori disponibili, come Van de Ven e Richarlison non al meglio delle loro condizioni.

⭐️ Dane's maiden strike.

⭐️ Damola's dream debut.

⭐️ Mikey makes his mark.

Highlights: Spurs 3-0 Elfsborg 📺 pic.twitter.com/zueCYekJAE

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2025

Brentford-Tottenham: probabili formazioni — Scelte molto obbligate per entrambi i tecnici, i quali però vogliono i tre punti per passare questa fase delicata della stagione. Frank per spingere le Bees ancora più in alto, Postecoglou per spezzare questo periodo maledetto in campionato, dove la vittoria manca dal 15 dicembre. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Brentford-Tottenham.

Brentford (4-2-3-1): Flekken; Kayode, Van der Berg, Collins, Lewis-Potter; Janelt, Norgaard; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa.

Tottenham (4-3-3): Kinsky; Porro, Gray, Van der Ven, Spence; Bentancur, Bissouma, Bergvall; Kulusevski, Richardison, Son.