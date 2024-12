Project Mbappé, l’appello del francese: “Lasciate divertire i vostri figli”

Project Mbappé virale in Francia e non solo: l'appello della stella francese in prima persona rivolto ai genitori

Enrico Pecci Redattore 9 dicembre - 22:46

Kylian Mbappé si espone pubblicamente e si schiera contro il "Project Mbappé". In Francia sta diventando sempre più virale la nuova ossessione dei genitori di sottoporre i figli ad allenamenti estenuanti sin da piccoli. La stella del Real Madrid prende posizione lanciando un appello.

Mbappé si rivolge ai genitori: "I miei non mi hanno mai imposto cosa fare o come comportarmi" — L'attaccante francese ha parlato così a Clique Tv: "Vedo molti giovani che sono sotto pressione per soddisfare le aspettative dei loro genitori. Questo non è giusto. Dobbiamo permettere ai ragazzi di essere sé stessi e di divertirsi. Ho sempre avuto la libertà di esprimermi e di seguire le mie passioni. I miei genitori non mi hanno mai imposto cosa fare o come comportarmi".

"La cosa più importante è che i bambini possano crescere senza sentirsi costretti a raggiungere determinati obiettivi. - ha concluso Mbappé - La pressione eccessiva può portare a conseguenze negative. Sia sul campo che nella vita".

Real Madrid, Ancelotti protegge Mbappé: "Bisogna sostenerlo, noi siamo con lui" — Dal "Project Mbappé" al campo, Carlo Ancelotti nel frattempo continua a sostenere la propria stella. Dopo la notte da incubo a Bilbao, con il secondo rigore consecutivo fallito, il centravanti è tornato al gol sul campo del Girona. Queste le parole del tecnico italiano: "Bisogna valutare tutte le cose e mantenere una comunicazione con il giocatore per migliorare in campo. Negli ultimi match ha aumentato l'intensità. Bisogna sostenerlo, ma ciò non significa che debba giocare tutte le partite. A volte un po' di riposo potrebbe fargli bene. Il suo problema è la continuità. Deve affrontare il momento, lottare, sacrificarsi. Sul piano dell'intensità è migliorato e questo è quello che mi rimane".

"È consapevole di ciò che sta facendo e di quello che può fare. Noi siamo con lui. È un giocatore che non sta mostrando la sua miglior versione, ma ce ne sono altri che non lo fanno e non sono nemmeno consapevoli di non farlo", ha concluso Ancelotti. Domani sera sarà sfida all'Atalanta in Champions League.

Visualizza questo post su Instagram