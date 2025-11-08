Psg, l'analisi di Luis Enrique e la problematica delle defezioni in rosa

Dembélé, Doué, Nuno Mendes ed anche Hakimi: i problemi in casa Psg aumentano a dismisura, con i calciatori infortunati che continuano ad aumentare. Ultimo, in ordine cronologico proprio Achraf Hakimi fermatosi dopo un bruttissimo fallo subìto in Champions League commesso da Luis Diaz che gli è rimediato il cartellino rosso. Sarà fuori a lungo, così come i suoi predecessori, lanciando un allarme importante in vista delle prossime gare del Paris. Come riporta L'Equipe, anche Luis Enrique ne ha parlato in conferenza stampa, non cercando alibi: "Mi piacciono le difficoltà e non vogliono che riescano a rallentare la nostra corsa. Mi sento ancora più motivato quando ci sono questi momenti che, nonostante tutto sono più che positivi. Senza intensità, non c'è partita di alto livello. Stiamo facendo un buon lavoro ma alcune pedine devono riposarsi, anche per questo siamo in turnover".