Quella che doveva essere una festa per la qualificazione alla finale di Champions League si è trasformata in un inferno. Dopo il fischio finale, i tifosi del PSG sono scesi in piazza per festeggiare lo storico traguardo, fino a quando un auto si è schiantata sulla folla a grande velocità ferendo tre persone. Subito dopo la follia del conducente, la piazza è caduta nel caos. Si contano anche molti arresti tra le persone coinvolte nella tragica vicenda.

PSG in finale, la festa si trasforma in tragedia — Il PSG dopo cinque anni torna a disputare la finale di Champions League. Il 2-1 inflitto all'Arsenal lancia la squadra di Luis Enrique a contendersi il titolo a Monaco dove troverà l'Inter di Simone Inzaghi. Partita che si giocherà sabato 31 maggio. Al fischio finale, i tifosi parigini si sono ritrovati in piazza a festeggiare il traguardo raggiunto. Sciarpe e bandiere hanno riempito il capoluogo francese per aveva tutto per essere una notte magica. O almeno, così si credeva. Improvvisamente, tra la folla festante sulla Avenue des Champs-Élysées, nel cuore della città, è piombata un'auto che ha provato a farsi largo investendo almeno tre tifosi. Da lì, il caos totale.

Come riporta l'Equipe, dei tre tifosi colpiti dal mezzo, immediatamente portati all'ospedale, uno sarebbe in gravi condizioni. Subito dopo il gesto folle, i tifosi hanno inseguito l'auto, fermandola. Trascinato fuori l'autista hanno poi dato alle fiamme il veicolo, alla fine ritrovato bruciato a pochi metri dalla scena. Da quel momento, secondo il quotidiano francese, altri incidenti sarebbero stati provocati in diverse zone della città, spingendo ben 2000 agenti ad intervenire, alcuni dei quali sarebbero stati aggrediti nel tentativo di contenere i disordini. Secondo i dati provenienti dal commissariato locale, alla fine sarebbero ben 44 le persone arrestate.