Manca sempre meno alla sfida di questo pomeriggio che metterà di fronte il Psg e l'Arsenal e Luis Enrique e Mikel Arteta, allenatori dei due club, hanno scelto le rispettive formazioni. Le due squadre, infatti, stanno per scendere in campo in occasione della finale della Champions League 2025/2026. L'incontro che metterà in palio il titolo di Campione d'Europa comincerà alle ore 18:00 e si disputerà presso la Puskas Arena di Budapest, capitale dell'Ungheria.

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Le formazioni ufficiali di Psg ed Arsenal

Dopo un lungo e difficile percorso tra la league phase e la fase ad, fatto di sfide contro avversari piccoli ma anche quelli di alto livello internazionale, alla fine i due club ce l'hanno fatta e stanno per scendere in campo per portare a casa la coppa dalle grandi orecchie. Da un lato abbiamo il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che ha vinto la competizione lo scorso anno battendol'a Monaco di Baviera ed oggi vuole difendere questo titolo con qualsiasi mezzo possibile ed immaginabile.

Budapest, Ungheria - 29 maggio 2026: Vista generale all'interno dello stadio il giorno prima della finale di Champions League alla Puskas Arena. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Dall'altro lato, invece, troviamo l'Arsenal che ha come tecnico Mikel Arteta. I Gunners, ancora imbattuti in quest'edizione della massima competizione europea, sono tornati in finale vent'anni dopo la prima volta, quando hanno affrontato e perso contro il Barcellona di Frank Rijkaard. Oggi, il club del Nord di Londra ha la possibilità di vincere la prima Champions della sua storia provando anche a centrare un importante double, visto che nelle scorse settimane ha vinto la quattordicesima Premier League della sua storia.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due finaliste:

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Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, K'varatskhelia.Luis Enrique

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Ødegaard, Trossard; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta

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