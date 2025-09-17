Psg-Atalanta: e se nel 2020 i nerazzurri avessero vinto il match?

Cinque anni fa, i parigini hanno vinto contro gli Orobici grazie a due gol nei minuti finali della gara. Ma se ciò non fosse accaduto?

Jacopo del Monaco 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 14:46)

Alle ore 21:00 di questa sera, Psg ed Atalanta torneranno ad affrontarsi in Champions League dopo la partita della stagione 2019/2020. In quell'anno, i due club hanno giocato contro in occasione dei quarti di finale di quell'edizione della massima competizione europea. Dopo la rete di Mario Pašalić, i parigini hanno rimontato e vinto 1-2 grazie ai gol negli ultimi minuti di gioco realizzati da Marquinhos e Choupo-Moting. Ora la domanda è una: e se quel match fosse stato vinto 1-0 dagli Orobici?

E se l'Atalanta avesse vinto contro il Psg nel 2020? — La stagione calcistica 2019/2020, purtroppo, è entrata nella storia perché interrotta dalla pandemia di Covid-19 che ha colpito il mondo. Nella prima metà di marzo del 2020 tutto si è fermato, anche lo sport. Nel mese di giugno, anche se con tante restrizioni come lo stadio completamente vuoto, il calcio ha avuto modo di tornare in azione. La Champions di quella stagione era nella fase ad eliminazione e le partite di ritorno degli ottavi che dovevano essere ancora disputate sono andate in scena a porte chiuse. Dai quarti fino alla finale, la UEFA ha scelto di far disputare match in gara secca a Lisbona. Tra le otto squadre restanti c'era l'Atalanta di Gasperini e del PapuGómez.

Ai quarti di finale, i nerazzurri hanno perso 1-2 contro il Paris Saint-Germain. Così come la serie televisiva MarvelWhat If...? mostra cose andate diversamente rispetto ai film, si potrebbe fare un'ipotesi sul cosa sarebbe successo se l'Atalanta avesse vinto quella partita. Prima di tutto, i nerazzurri avrebbero raggiunto un risultato storico conquistando la semifinale di Champions League dove avrebbe affrontato il Lipsia, che nei turni precedenti ha eliminato Tottenham ed Atlético Madrid. Ipotizzando anche una vittoria contro i tedeschi, gli Orobici avrebbero giocato la finale contro il Bayern Monaco, che quell'anno ha fatto il triplete ed in attacco aveva una macchina da gol come Robert Lewandowski.

Le conseguenze sull'Atalanta Con un ipotetico arrivo in semifinale o addirittura in finale, l'Atalanta sarebbe sicuramente diventata la grande sorpresa di quell'edizione consolidando ancor di più il suo posto tra le big della Serie A iniziando a farsi spazio anche in Europa. A livello economico, gli Orobici avrebbero ottenuto più introiti grazie ai quali sarebbero potuti arrivare giocatori importanti, attratti dal progetto nerazzurro. Allo stesso modo, le big d'Europa avrebbero messo gli occhi sui top player dell'Atalanta con tanto di offerte monstre. Gasperini, invece, avrebbe confermato la sua filosofia di gioco e, probabilmente, i club italiani ed europei più importanti avrebbero provato ad ingaggiarlo.

Cosa sarebbe successo al Psg? Per quanto riguarda il Paris Saint-Germain, invece, avrebbe continuato ad avere sfortuna in ambito europeo nonostante i titoli nazionali e le centinaia di milioni di euro spesi pur di avere i migliori giocatori in rosa. L'allenatore in quella stagione era Thomas Tuchel che, molto probabilmente, sarebbe stato esonerato dopo quella sconfitta, mentre nella realtà è stato mandato via a gennaio del 2021. La squadra, invece, sarebbe stata messa in discussione, con Neymar e Kylian Mbappé tra i primi responsabili. Il Psg, per il brasiliano ed il francese, ha speso più di 300 milioni di euro e la sconfitta contro l'Atalanta avrebbe reso quei soldi spesi per loro e per tutti i calciatori quasi superflui, vista l'ossessione per la coppa dalle grandi orecchie del club parigino.