Psg-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

I nerazzurri affrontano subito un avversario molto difficile da battere, ma la squadra di Jurić proverà a tornare a casa coi tre punti

Jacopo del Monaco 17 settembre - 09:08

Ieri sera ha avuto inizio la Champions League e una delle partite della prima giornata più affascinanti, vedrà affrontarsi il Psg e l'Atalanta. La sfida tra le due squadre stasera alle ore 21:00 presso il Parco dei Principi di Parigi e promette grande spettacolo: ecco dove si potrà vedere in diretta tv e streaming live, con tutte le informazioni.

La situazione dei due club — Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique sta per fare il suo esordio in Champions League da Campione d'Europa in carica. I francesi hanno fatto il loro esordio stagionale vincendo la Supercoppa UEFA dopo aver battuto il Tottenham ai calci di rigore. La scorsa stagione, i parigini hanno conquistato il triplete e, ovviamente, punta a vincere ancora una volta la Ligue 1. Il Psg ha iniziato il campionato con quattro vittorie consecutive, di cui due per 1-0 contro Nantes ed Angers, un 3-6 in casa del Tolosa con tanto di tripletta di João Neves e, nell'ultima giornata, ha vinto 2-0 contro il Lens grazie alla doppietta di Barcola.

L'Atalanta ha cambiato allenatore dopo gli anni com Gasperini e ha scelto il croato Ivan Jurić, tra l'altro allievo dell'attuale tecnico della Roma. L'esordio in Serie A della squadra bergamasca non è stato dei migliori, visti i due pareggi per 1-1 prima in casa contro il Pisa di Gilardino e poi in trasferta contro il Parma. Nell'ultima giornata di campionato, invece, gli Orobici hanno ottenuto la prima vittoria stagionale battendo 4-1 il Lecce con la doppietta di Charles De Ketelaere e le reti di Scalvini e Zalewski.

Probabili formazioni — Questa sera, per il Psg mancheranno per infortunio Ousmane Dembélé e Désiré Doué, mentre Kvaratskhelia è in dubbio per un colpo alla tibia. Jurić, invece, dovrà fare a mano di diversi giocatori come Lookman, Scamacca, Ederson, Bakker e Kolašinac.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; J. Neves, Vitinha, F. Ruiz; Mbaye, G. Ramos, Barcola. Allenatore: L. Enrique

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Musah, Zalewski; Pašalić; De Ketelaere, Krstović. Allenatore: Jurić

Psg-Atalanta, dove vedere la sfida — I nerazzurri proveranno a portare a casa i tre punti, anche se ad attenderli ci sarà la squadra Campione d'Europa ed il suo pubblico. I due club si affronteranno questa sera alle ore 21:00 ed il match si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.