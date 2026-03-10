derbyderbyderby calcio estero PSG-Chelsea a rischio per Al-Khelaïfi: il presidente dei parigini è ancora bloccato a Doha

GEOPOLITICA

PSG-Chelsea a rischio per Al-Khelaïfi: il presidente dei parigini è ancora bloccato a Doha

PSG-Chelsea a rischio per Al-Khelaïfi: il presidente dei parigini è ancora bloccato a Doha - immagine 1
Il Paris Saint-Germain sta vivendo una stagione in altalena come dimostrato dall'ultima sconfitta col Monaco. In vista degli ottavi di Champions, ad aiutarli non ci sarà nemmeno il proprio Presidente
Pietro Rusconi
Pietro Rusconi Redattore 

Nemmeno lo sport è immune alla crisi e alla guerra che sta attraversando il mondo. Soprattutto se il proprietario di uno dei club più importanti dell'intero panorama mondiale, il Paris Saint-Germain, è Nasser Al-Khelaïfi. Il presidente della squadra di Parigi è uno degli uomini più influenti nel mondo considerando il suo ruolo di ministro nel governo qatariota e di presidente dell'ECA (European Club Association). Sotto la ricchissima proprietà del Qatar, il PSG è riuscito ad entrare stabilmente nell'olimpo del calcio europeo. Colpi faraonici (Messi, Neymar, Mbappé...) ogni anno, un progetto giovani sempre più florido, un campionato ormai cannibalizzato e nell'ultima stagione è giunta anche la Champions League.

PSG-Chelsea a rischio per Al-Khelaïfi: il presidente dei parigini è ancora bloccato a Doha- immagine 2
MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 31 MAGGIO: Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, festeggia con il trofeo della UEFA Champions League dopo la vittoria della sua squadra, che ha assicurato al Paris Saint-Germain il primo titolo di UEFA Champions League nella storia del club e un record di 5-0 nella finale di UEFA Champions League, dopo la finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano alla Munich Football Arena il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Competizione in cui i parigini sono ancora una delle avversarie da battere quest'anno. Dopo un girone non eccezionale (con risultati altalenanti in Ligue 1), è arrivato il passaggio alla fase finale della coppa europea solo dopo i playoff. Il derby francese col Monaco ha fatto penare gli iridati dato che il PSG ha raggiunto gli ottavi solo attraverso un 5-4 complessivo, con 2 espulsioni dei monegaschi. Nella serata di domani, i francesi saranno impegnati in casa contro il Chelsea, in una sfida già vista durante l'estate. Le due squadre hanno gareggiato in finale durante la Coppa del Mondo per club, in cui i blues hanno vinto con un netto 3-0.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Guarda le partite di calcio in streaming su SISAL

Segui gli eventi sportivi su GOLDBET

Scopri dove vedere lo sport live su LOTTOMATICA

La tradizione di Al-Khelaïfi al Parc des Princeps

—  

Tuttavia, per il recente attacco degli USA e di Israele all'Iran, il territorio natio del presidente Al-Khelaïfi è sotto attacco da parte dei missili iraniani. Perciò, il numero 1 del PSG è bloccato a Doha e anche in virtù dello spazio aereo chiuso, probabilmente non sarà al Parc des Princeps per vedere la sua squadra giocare gli ottavi di Champions League.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Goldbet

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Sisal

Live Streaming
Live Streaming

Un rito interrotto, dato che il presidente qatariota partecipa sempre piacevolmente alle notti europee del proprio club. Allo stato attuale, Al-Khelaïfi non ha ancora lasciato Doha e nonostante si stiano cercando soluzioni logistiche adeguate, sembra improbabile che il numero 1 parigino riesca a presenziare al complicato match.

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.

Guarda il calcio live su SISAL

Segui gli eventi sportivi su GOLDBET

Scopri dove vedere le partite di oggi su LOTTOMATICA

Leggi anche
Real Madrid C, no alla “cena congiura” ma torna la vittoria: 4-0 al Tenerife B
PSG-Chelsea, la “rivincita Mondiale”: i parigini riscatteranno la finale di East...

© RIPRODUZIONE RISERVATA