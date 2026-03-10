Il Paris Saint-Germain sta vivendo una stagione in altalena come dimostrato dall'ultima sconfitta col Monaco. In vista degli ottavi di Champions, ad aiutarli non ci sarà nemmeno il proprio Presidente

Pietro Rusconi Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 18:31)

Nemmeno lo sport è immune alla crisi e alla guerra che sta attraversando il mondo. Soprattutto se il proprietario di uno dei club più importanti dell'intero panorama mondiale, il Paris Saint-Germain, è Nasser Al-Khelaïfi. Il presidente della squadra di Parigi è uno degli uomini più influenti nel mondo considerando il suo ruolo di ministro nel governo qatariota e di presidente dell'ECA (European Club Association). Sotto la ricchissima proprietà del Qatar, il PSG è riuscito ad entrare stabilmente nell'olimpo del calcio europeo. Colpi faraonici (Messi, Neymar, Mbappé...) ogni anno, un progetto giovani sempre più florido, un campionato ormai cannibalizzato e nell'ultima stagione è giunta anche la Champions League.

Competizione in cui i parigini sono ancora una delle avversarie da battere quest'anno. Dopo un girone non eccezionale (con risultati altalenanti in Ligue 1), è arrivato il passaggio alla fase finale della coppa europea solo dopo i playoff. Il derby francese col Monaco ha fatto penare gli iridati dato che il PSG ha raggiunto gli ottavi solo attraverso un 5-4 complessivo, con 2 espulsioni dei monegaschi. Nella serata di domani, i francesi saranno impegnati in casa contro il Chelsea, in una sfida già vista durante l'estate. Le due squadre hanno gareggiato in finale durante la Coppa del Mondo per club, in cui i blues hanno vinto con un netto 3-0.

La tradizione di Al-Khelaïfi al Parc des Princeps —

Tuttavia, per il recente attacco degli USA e di Israele all'Iran, il territorio natio del presidente Al-Khelaïfi è sotto attacco da parte dei missili iraniani. Perciò, il numero 1 del PSG è bloccato a Doha e anche in virtù dello spazio aereo chiuso, probabilmente non sarà al Parc des Princeps per vedere la sua squadra giocare gli ottavi di Champions League.

Un rito interrotto, dato che il presidente qatariota partecipa sempre piacevolmente alle notti europee del proprio club. Allo stato attuale, Al-Khelaïfi non ha ancora lasciato Doha e nonostante si stiano cercando soluzioni logistiche adeguate, sembra improbabile che il numero 1 parigino riesca a presenziare al complicato match.

