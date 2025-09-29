Il talentuoso esterno francese è lontano dai campi da gioco da quasi un mese e scalpita per tornare a dare spettacolo con la maglia del PSG e della Francia. Pronto a ripetere i successi della passata stagione

Luca Gilardi 29 settembre - 14:57

Ousmane Dembele, fresco vincitore del Pallone d'Oro 2025 davanti a Lamine Yamal, è attualmente fermo ai box a causa di un infortunio. L'esterno francese è stato costretto allo stop a inizio settembre, per via di un problema alla coscia destra che non ha ancora smaltito del tutto. Il PSG e Luis Enrique sperano di poterlo riabbracciare presto, pronti a una nuova cavalcata in Champions League. Così come la Francia che ha bisogno del suo talento nella miglior condizione possibile, in vista dell'evento più atteso del 2026: i Mondiali.

La riabilitazione in Qatar — Il Paris Saint-Germain ha annunciato che Ousmane Dembele si recherà in Qatar nei prossimi giorni, per continuare il suo percorso di riabilitazione presso la clinica Aspetar di Doha. "Nell'ambito del suo processo di recupero, Ousmane Dembele si recherà questa settimana ad Aspetar, a Doha", si legge nella nota diramata dal club parigino, la sera di domenica 28 settembre.

La struttura, situata nella capitale qatariota, è specializzata in chirurgia ortopedica e medicina dello sport. Da tempo rappresenta un punto di riferimento per il PSG, che attualmente conta diversi infortunati in rosa: tra cui Desire Doué, Joao Neves, Fabian Ruiz e il capitano Marquinhos.

Le celebrazioni per il Pallone d'Oro — Premiato sabato al Parc des Princes, in occasione della vittoria per 2-0 contro l'Auxerre, il Pallone d'Oro ha dato qualche aggiornamento sulle sue condizioni, dopo il ko subito con la nazionale francese nel match con l'Ucraina.

"Sta andando bene, tornerò molto presto", ha detto, sfoggiando un grande sorriso. Tuttavia, poco prima, il francese aveva mostrato un momento di esitazione in seguito alla domanda di un giornalista, che gli chiedeva se sarebbe stato disponibile per la sfida contro lo Strasburgo del 17 ottobre.

Insomma, non ci sono ancora garanzie sul suo rientro, né tantomeno date certe. Di sicuro, però, Dembele non vede l'ora di tornare a fare ciò che gli riesce meglio: giocare a calcio.