PSG in lutto: Luis Enrique dedica la vittoria a Rafel Pol e alla sua moglie scomparsa

Rafel Pol, che collabora con Luis Enrique dal 2011, quando l’allenatore francese guidava la Roma in Serie A, a poche ore dalla fine del match con l'Angers, ha ricordato la moglie con un commovente post sui social: “Alla vita, per quanto possa sembrare ingiusta oggi, sono infinitamente grato per l'amore e il tempo che mi ha donato con Raquel. Oggi il dolore è inevitabile, frutto della paura di perdere qualcosa di meraviglioso, ma Raquel non se ne andrà. Il passato non muore mai, Raquel ha lasciato un segno importante nella nostra vita. Non ci ha insegnato la sofferenza, non penseremo a lei come se non ci fosse perché lei è dentro di noi. Ti amo infinitamente”.