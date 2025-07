Psg, Mbappé ha deciso: ritirata la denuncia contro il suo ex club

Domani sera, Kylian Mbappé affronterà per la prima volta il Psg da avversario. Il suo Real Madrid sfiderà i parigini in occasione della semifinale del Mondiale per Club, che inizierà alle ore 21:00 presso il MetLife Stadium. Oltre alla sfida in campo, il calciatore ha avuto a che fare con la squadra francese anche per vie legali. Questa vicenda, però, sembra essere vicina ad una conclusione.