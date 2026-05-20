A pochi giorni dalla finale di Champions League contro l'Arsenal, Fabian Ruiz ha parlato della gara che attende la sua squadra, ma ha anche ammesso la sua nostalgia per Napoli. Il centrocampista spagnolo si è detto pronto per quella che sarà la gara più importante della stagione.

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Fabian Ruiz: "Napoli mi manca molto"

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 06 MAGGIO: Fabian Ruiz del Paris Saint-Germain passa il pallone sotto la pressione di Joshua Kimmich del FC Bayern Munich durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain alla Football Arena Munich il 6 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Il centrocampista spagnolo, intervistato da Sky Sport, si è detto carico in vista della super sfida contro l'Arsenal che decreterà la vincitrice della Champions League. "Siamo felici di essere arrivati di nuovo in finale. Non sarà facile, sappiamo tutte le difficoltà che ci sono nel vincere la Champions. Affrontiamo una squadra forte, che ha vinto la Premier. Sarà una finale difficile, ma abbiamo voglia ed entusiasmo".

Proprio contro l'Arsenal, Fabian Ruiz nella scorsa stagione trovò il suo primo gol in Champions, nella semifinale poi vinta proprio dal Paris Saint Germain. "Si fu il mio primo gol in Champions, in casa con l'Arsenal. Fu una semifinale dura anche se vincemmo, ma la finale sappiamo che sarà diversa".

Ovviamente c'è tanta curiosità intorno a come sta preparando la finale il PSG, e quale altra trovata geniale porterà in campo Luis Enrique. Lo spagnolo però non si è lasciato andare, e ha preferito tenere il segreto sulla preparazione in vista della gara. "Non possiamo dire niente. Ogni partita lui ci da dei dettagli nuovi e cosa dobbiamo fare per aiutare i compagni e vincere la partita". Dettagli come il lavoro che ha richiesto allo stesso Fabian Ruiz, durante la semifinale contro il Bayern Monaco: "Contro il Bayern Monaco mi ha chiesto di aiutare Nuno Mendes, anche se è molto forte, con Olise. Spero che contro l'Arsenal tutti stiamo bene e di vincere la Champions".

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Per finire, Fabian Ruiz non ha nascosto il suo amore verso il Napoli, il primo club che ha creduto in lui: ". Mi manca molto. Hanno vinto due scudetti da quando sono andata via, parlo spesso con i miei ex compagni".

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