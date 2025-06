La stagione del Psg e il precedente del 2021

Il Mondiale per club è l’ennesimo impegno per il Psg, in una stagione trionfale ma infinita. La squadra di Luis Enrique ha vinto, per ora, tutto quello che poteva vincere: la Ligue 1, la Champions League, la Coppa di Francia e la Supercoppa francese. Cammini bellissimi ma dispendiosi, per un totale di 58 partite. Ora i parigini sono impegnati nella rassegna iridata che, se tutto dovesse andare come sperano, potrebbe finire addirittura il 13 luglio. La prima giornata del campionato francese 2025/2026 è in programma per il 16 e 17 agosto. Poco più di un mese, con l’impegno aggiuntivo della Supercoppa Europea di Udine del 13 agosto da considerare. Insomma, la stagione in corso non è ancora finita e il Psg deve già pensare a gestire le energie per la prossima.