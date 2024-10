Brasile, clamorosa espulsione: Rafa Silva lascia il campo dopo soli 3 secondi

Dopo soli 3 secondi, Rafa Silva si procura una clamorosa espulsione per una gomitata ai danni di un ex Serie A.

Lorenzo Maria Napolitano 27 ottobre - 11:01

I campionati sudamericani regalano sempre grandi emozioni, in campo e sugli spalti. Ma non sempre le notizie provenienti da quel mondo hanno carattere squisitamente passionale. Molto spesso, infatti, si concretizzano eventi che vanno fortemente condannati, come episodi di violenza fuori le mura dello stadio e risse nel bel mezzo del campo. Altre volte, invece, succedono episodio più "curiosi", che difficilmente si verificano in Europa, questo è il caso di Rafa Silva, attaccante dell'Atlhletico Paranaense.

Espulsione lampo — Nel corso della trentunesima giornata del massimo campionato brasiliano, s'è disputato il match tra Athletico Paranaense e Cruzeiro. I primi lottano per non retrocedere, i secondi, invece, prova a rialzarsi dopo un momento di forma poco brillante puntando ad un gradino della classifica che garantisca l'accesso diretto alla prossima edizione della Copa Libertadores. Una partita tesa, insomma. La posta in palio, giunti, tra l'altro, a questo momento della stagione, è elevata.

E c'è chi, preso dalla pressione, dalla rabbia, o più semplicemente colto da un momento di delirio, arriva a compiere gesti sorprendenti. Ed è proprio questo il caso del sopracitato Rafa Silva. L'attaccante brasiliano, infatti, dopo soli tre secondi dal fischio d'inizio, ha colpito con una gomitata un giocatore avversario, Kaique Rocha dell'Athletico Paranaense.

Il difensore brasiliano, vecchia conoscenza del calcio italiano con qualche presenza collezionata con la maglia della Sampdoria, è stato colpito sotto il collo mentre il pallone era conteso nella zona nevralgica del campo. L'arbitro Rodrigo José Pereira de Lima ha immediatamente espulso il trentaduenne giocatore del Cruzeiro per uno dei primi cartellini rossi nella storia del calcio. Il match è terminato con il risultato di 3-0 in favore dell'Athletico Paranaense, che ben ha saputo gestire per tutto il corso della partita la superiorità numerica.