Marcus Rashford, dopo una stagione molto solida con il Barcellona, ha voluto ringraziare pubblicamente le persone e i club che lo hanno sostenuto nel suo percorso recente. L’ala inglese è stata inserita da Thomas Tuchel tra i 26 convocati per il Mondiale. Rashford ha voluto pubblicare un messaggio sui social per ringraziare tutti quelli che lo hanno aiutato in questo percorso. A far discutere è stata soprattutto un’assenza: quella del Manchester United. Con i Red Devils è cresciuto e con loro i rapporti sono sempre apparsi sereni nonostante la cessione.

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L’incomprensione creata su Instagram

Nelle sue storie Instagram, Rashford ha scritto: “Un ringraziamento speciale a Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcellona e Inghilterra per aver creduto in me quando le cose si sono fatte difficili”. Un messaggio diretto, che però ha subito attirato l’attenzione dei tifosi per ciò che non conteneva., un dettaglio che ha generato perplessità tra i fan. Molti si sono chiesti il motivo di questa omissione, Rashford è sempre statodei Red Devils e ha lasciato il club in buoni rapporti.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Marcus Rashford del FC Barcellona esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra insieme al compagno Pau Cubarsí durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF, al Spotify Camp Nou, il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

L’assenza della sua ex squadra è sembrata difficile da spiegare, soprattutto per un giocatore che ha legato gran parte della sua carriera proprio allo United. Proprio per questo, nel giro di poche ore, i social si sono riempiti di domande e interpretazioni sul significato di quel messaggio. La sensazione, per molti, era che dietro quelle parole potesse nascondersi una frecciata.

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Le spiegazioni di Rashford su X: "Nessuna frecciatina"

A chiarire tutto è stato lo stesso Rashford, che su X, ex Twitter, ha voluto mettere fine alle interpretazioni. “Per chiarire il mio post su Instagram:! Sono. Stavo semplicemente mostrando gratitudine ai club e agli allenatori con cui ho lavorato, che hanno avuto un ruolo importante in questa convocazione”, ha spiegato l’attaccante inglese. Un messaggio netto, pensato per allontanare ogni polemica e ribadire il legame con il club di Manchester.

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