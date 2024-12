Rayo-Real Madrid, Pérez: “Su James non posso dire niente. Rigore? Ci può stare”

Le parole di Iñigo Pérez in conferenza stampa, dopo la sfida contro il Real Madrid.

Lorenzo Maria Napolitano 15 dicembre - 01:23

Il Rayo Vallecano ha pareggiato questa sera al Camp de Futbol di Vallecas. La squadra di Pérez ha ottenuto così tre punti in tre confronti contro la squadra di Carlo Ancelotti. Risultato sorprendente per i Rojinblancos, che dimostrano ancora una volta di non soffrire di nessun complesso di inferiorità verso la prima squadra di Madrid. Il tecnico del Rayo, in conferenza stampa, ha analizzato il match.

Visualizza questo post su Instagram

Le parole di Pérez — "La sensazione è positiva e sono felice, soddisfatto e orgoglioso di questa squadra. Dobbiamo migliorare ancora però, abbiamo subito gol che non devono essere presi. Purtroppo abbiamo smesso di pressare in un certo modo dopo il 2-0. Non puoi contro nessuna squadra, tanto meno contro il Real Madrid, rovesciarti e perdere la testa in momenti come questo. Dovevamo essere calmi, passare la palla e avere situazioni ordinate", ha detto Pérez.

Anche Pérez s'è pronunciato sul rigore di cui ha parlato Ancelotti in conferenza stampa, ammettendo: "Non mi piace mentire e penso che sia Mumin che lo scalcia. Cerco sempre di essere onesto e quando l'ho vista ho detto che può fischiarla ma anche no. Sono giocate delicate che con il VAR devi stare estremamente attento".

Sul momento del Rayo, invece, il tecnico ha affermato: "Possiamo fare una buona stagione sia in campionato che in Copa del Rey. Però non possiamo avere troppe aspettative perché poi non soddisfarle rende pesanti le gambe. Dobbiamo avere un equilibrio tra sognare e prendersi cura della nostra realtà".

Infine, sulla questione relativa alle poche presenze di James Rodríguez: "È un argomento che non mi spetta parlare. In questo caso non posso dare informazioni. Non posso dire altro. Mi piacerebbe perché rispetto il vostro lavoro ma non posso farlo".