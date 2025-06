Rayo Vallecano B promosso: Etienne Eto’o protagonista con 30 gol

Il Rayo Vallecano B conquista la promozione in Segunda RFEF grazie a una stagione da sogno culminata con la vittoria col CD Varea. Protagonista assoluto è Etienne Eto'o, che ha guidato la squadra verso il quarto livello del calcio spagnolo

Il Rayo Vallecano B ha centrato un traguardo storico. Quale? Un posto in Segunda RFEF dopo una stagione esaltante.

Questa vittoria rappresenta un salto importante nel calcio in Spagna, posizionando il Rayo B al quarto livello nazionale.

Al centro di questa impresa c’è Etienne Eto'o , figlio del leggendario Samuel Eto'o, che con i suoi 30 gol in 37 partite ha guidato l’attacco del Rayo B con numeri impressionanti.

A soli 22 anni, Etienne ha confermato il suo talento e la capacità di essere decisivo, contribuendo in maniera decisiva alla promozione e guadagnandosi anche l’attenzione della Prima Squadra.

Il futuro di Etienne Eto'o sembra promettente: dopo aver già giocato tre partite con i grandi e segnato un gol nella Copa del Rey , il bomber potrebbe essere una pedina chiave per la stagione 2025/2026 del Rayo Vallecano.

La società, reduce da un ottavo posto in Liga e dalla qualificazione alla Conference League, punta a valorizzare i giovani talenti come Eto'o per consolidare il proprio progetto sportivo.