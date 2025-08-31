Rayo Vallecano-Barcellona, dove vedere la partita in tv e streaming live

Ultimo match prima della sosta Nazionali per le due squadre, coi catalani che vogliono rimanere a punteggio pieno

Jacopo del Monaco 31 agosto - 10:30

Il Rayo Vallecano ospiterà il Barcellona in occasione della terza giornata della Liga spagnola ed ecco dove si potrà vedere il match. Le due squadre si affronteranno presso l'Estadio de Vallecas alle ore 21:30.

Come arrivano le due squadre al match — Dopo alcune operazioni in entrata ed in uscita, il Rayo Vallecano allenato da Íñigo Pérez ha fatto il suo esordio stagionale a ferragosto. Alla prima di campionato, i Franjirrojos hanno vinto 1-3 in casa del Girona. Prima di perdere la seconda in Liga contro l'Athletic Bilbao (1-0), il Rayo ha disputato l'andata dei preliminari di Conference League e ha vinto 0-1 in casa dei bielorussi del Neman grazie alla rete di Álvaro García. Giovedì, il club spagnolo ha ospitato la squadra proveniente dalla Bielorussia per la gara di ritorno e ha calato un poker firmato García (doppietta), Jorge de Frutos e Sergio Camello.

Il Barcellona di Hans Flick, la scorsa stagione, ha chiuso vincendo Liga, Copa del Rey e Supercoppa spagnola. L'obiettivo del club catalano, ovviamente, sarà quello di difendere tutti i titoli e provare a fare qualcosa in più in Champions League. Dopo alcuni acquisti e cessioni, i Blaugrana hanno vinto le prime due partite del nuovo campionato vincendo in trasferta sia contro il Mallorca (0-3) che contro il Levante (2-3). Anche stasera, il Barça giocherà fuori casa per via della mancata autorizzazione ad utilizzare il Camp Nou e, da metà settembre, tornerà a giocare in casa ma allo Stadio Olimpico Lluis Companys.

Probabili formazioni — Per il Rayo non ci saranno Mumin e Mendy per infortunio ed è in dubbio la presenza dell'ex Lazio Luiz Felipe. Dal lato Barcellona, invece, Flick potrebbe schierare nuovamente Ferran Torres al posto di Robert Lewandowski.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Palazón, López, Ciss, García; de Frustos, Díaz. All: Pérez

BARCELLONA (4-2-3-1): J. García; E. García, Araujo, Cubarsí, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; F. Torres. All: Flick

Rayo Vallecano-Barcellona, dove vedere l'incontro — I padroni di casa puntano alla seconda vittoria stagionale che permetterebbe loro di agganciare il Barça. Quest'ultimo, a sua volta, vuole restare a punteggio pieno in modo tale da poter tenere il passo del Real Madrid. La sfida tra Franjirrojos e Blaugrana di questa sera sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN.