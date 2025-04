Rayo Vallecano-Getafe, dove vedere il derby in diretta tv e streaming LIVE

Dove vedere la partita in diretta, le probabili formazioni e le ultime novità del match valevole per la trentaquattresima giornata de LaLiga

Filippo Montoli 30 aprile - 16:06

Venerdì sera si apre la trentaquattresima giornata di Liga ed è proprio la sfida traRayo Vallecano e Getafead aprire i giochi. Per il secondo weekend consecutivo andrà in scena un derby madrileno. La scorsa giornata ce ne furono ben due e infatti per entrambe le squadre si tratta della seconda stracittadina consecutiva. Rayo e Getafe sono appaiate in classifica, rispettivamente all'undicesimo e dodicesimo posto. L'obiettivo Europa è ancora apertissimo per entrambe, considerato che l'ottavo posto è a quota 44 punti, ovvero +3 dai primi e +5 dai secondi. Ecco dove vedere la partita in diretta e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Rayo Vallecano continua il suo momento negativo (il peggiore di tutta la stagione) dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid. Con questa, nelle ultime 10 partite si contano una sola vittoria e tre pareggi. Nonostante questo la società ha deciso di rinnovare ancora per un anno il contratto dell'allenatore Iñigo Perez. Per puntare alla qualificazione europea è quindi necessario un cambio di rotta in queste ultime partite di campionato e il derby può sicuramente rappresentare una ghiotta opportunità.

Anche il Getafe non arriva da un buon momento di forma. Con la sconfitta di misura contro il Real Madrid, sono tre le partite in cui la squadra di Bordalás ha raccolto 0 punti. Se si considerano le ultime 10 prestazioni, si contano 4 vittorie e 6 sconfitte. Gli azulones non conoscono mezze misure in questa ultima parte di campionato. A saltare all'occhio è infine il dato dei cartellini rossi. 4 nelle ultime 10 partite. Per sperare nella qualificazione europea è innanzitutto necessario che il Getafe metta a posto questo aspetto.

Le probabili formazioni — Iñigo Perez, per via di diversi assenti causa infortuni e squalifiche, potrebbe mettere in campo un 4-3-3 che si è visto poco in questa stagione. In porta Cárdenas, sostituisce lo squalificato Batalla. Nella linea difensiva, gli onnipresenti Chavarría, Ciss e Lejeune saranno affiancati da Balliu, che prende il posto dell'indisponibile Ratiu. Centrocampo molto offensivo con Gumbau, Pedro Díaz e de Frutos. Davanti, gli esterni Isi Palazón e Alvaro García proveranno a servire la punta Nteka.

José Bordalás potrebbe scendere in campo con il 4-4-2. David Soria, uscito non al meglio dall'ultima partita, dovrebbe recuperare in tempo e difendere i pali degli azulones. Davanti a lui gli esterni Djené e Iglesias saranno affiancati dalla coppia centrale Alderete-Duarte. A centrocampo Terrats, Arambarri, Milla e Peter. Per l'attacco spazio all'esperienza con Mayoral e Juanmi.

RAYO VALLECANO (4-3-3) : Cárdenas; Balliu, Ciss, Lejeune, Chavarría; Gumbau, Pedro Díaz, de Frutos; Isi Palazón, Nteka, Alvaro García. Allenatore: Iñigo Perez.

GETAFE (4-4-2): Soria; Djené, Duarte, Alderete, Iglesias; Terrats, Milla, Arambarri, Peter; Mayoral, Juanmi. Allenatore: José Bordalás.

Rayo Vallecano-Getafe, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Come di consueto per la stagione in corso, tutta la Liga e quindi anche il derby madrileno tra Rayo Vallecano e Getafe in programma venerdì alle 21:00 sarà visibile su Dazn in diretta tv e in streaming sull'app. Durante il match sarà attiva la FanZone che permette agli spettatori di divertirsi con quiz, sondaggi e altro ancora.