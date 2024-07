Real, cerimonia d’addio per Nacho: giocherà in Arabia

Non solo Mbappe: il Real ha organizzato per mercoledì al Santiago Bernabeu, una cerimonia di addio per Nacho Fernandez, vero simbolo dei blancos che saluta tutti dopo 23 anni. Approderà nella Saudi Pro League.

Emanuele Giacometti 22 luglio 2024 (modifica il 22 luglio 2024 | 13:02)

Como noto, dopo ventitré anni passati sul prato del Santiago Bernabeu, Nacho lascia il Real Madrid. Una carriera ricca di successi e soddisfazioni, per il trentaquattrenne spagnolo e capitano dei Galacticos. Non c'era più nulla da vincere, meglio chiudere il ciclo e fare spazio ai giovani di belle speranze. Approda in Arabia Saudita per giocare nella Saudi Pro League con il neopromosso Al-Qadsiah.

Una cerimonia d'addio organizzata dal Real — La storia non finisce qui per Nacho. lI Real Madrid ha infatti annunciato una cerimonia d'addio prevista al Santiago Bernabeu mercoledì 24 luglio, che servirà a rendergli omaggio. Nessuno dimentica l'uomo e il calciatore, in questo caso anche capitano, nell'ultima stagione.

Ci saranno anche Perez e Ancelotti — Alla cerimonia ovviamente parteciperà il presidente Florentino Perez, Carlo Ancelotti e il Real. Il calciatore -come rivela Marca- sarà accompagnato in campo dalla sua famiglia e da alcuni ex calciatore del club madrileno. Termin così un'era che ha visto Nacho vestire la maglia della prima squadra per 14 stagioni. Ricchissima la sua bacheca di trofei: 26 titoli totali (6 Champions, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 4 Liga, 2 Coppe del Re e 5 Supercoppe spagnole) mettendo insieme 364 presenze e 16 gol.