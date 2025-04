Il Real Madrid e Carlo Ancelotti , a fine stagione, sembrano destinati a separarsi. Il tecnico di Reggiolo, secondo diversi rumors di mercato, sta per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale Brasiliana , dove ritroverà giocatori come le ali Rodrygo e Vinicius ed il difensore centrale Eder Militão . Ma la storia tra i Blancos e Carletto potrebbe ancora continuare, anche se in maniera diversa.

Ancelotti ha allenato il Real Madrid prima dal 2013 al 2015 , conquistando la tanto attesa e desiderata Decima contro i rivali dell' Atlético Madrid di Simeone . Dalla stagione 2021/22 , l'ex tecnico del Milan e della Juventus ha fatto ritorno ai Blancos, diventando subito Campione di Spagna e d'Euopa, titoli che ha vinto nuovamente nella scorsa stagione. Grazie ai suoi successi sulla panchina dei Merengues, il classe 1959 ha stabilito diversi record: tra tutti, quello come allenatore più vincente nella storia del Real ( 15 titoli conquistati) nonché quello con più Champions League vinte, ben 5 (due col Milan e 3 coi Blancos). Aggiungendo anche le 2 Coppe dei Campioni vinte con la maglia rossonera, le volte in cui Ancelotti è stato Campione d'Europa sono sette.

Novità in arrivo

Come tutte le grandi storie, però, anche quella tra Ancelotti ed il club della capitale spagnola sta per terminare, o quasi. Come riportato dal sito Relevo, Carletto rimarrà sulla panchina del Real fino all'ultima giornata di Liga. Dopo la partita al Santiago Bernabeu contro la Real Sociedad, si terrà una cerimonia in onore dell'allenatore italiano, che poserà con tutti i titoli vinti. Dopo la separazione tra le parti, il club di Florentino Pérez pagherà ad Ancelotti l'ultimo stipendio annuale e, per di più, lo renderà ambasciatore a vita al termine della sua carriera da allenatore.