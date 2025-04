Real Madrid-Arsenal, rimonta possibile? L’analisi del match

Il Real Madrid crede nella rimonta contro l'Arsenal: come potrà, la formazione di Arteta, gestire 90 minuti al Bernabeu?

Lorenzo Maria Napolitano 15 aprile - 18:38

La Champions League è entrata nel vivo. Questa settimana iniziano i quarti di finale (ritorno) che decreteranno le quattro squadre più forti d'Europa. L'Inter e il Bayern Monaco se la giocheranno ad armi pari a San Siro, il Barcellona ha ormai chiuso la pratica contro il Dortmund ed il Paris Saint-Germain è nettamente favorito sull'Aston Villa. Poi, c'è la partita su cui sono puntati tutti i riflettori: Real Madrid-Arsenal. La formazione di Carlo Ancelotti ha perso 3-0 il match d'andata, ma nelle scorse edizioni della Champions League i Blancos hanno compiuto imprese che sembravano irreali. Il che, ad oggi, sembra essere sufficiente per aspettarsi una clamorosa rimonta da parte degli spagnoli.

Mikel Arteta, 42 anni, allenatore dell'Arsenal. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Come arrivano le due squadre al match — Il Real Madrid non è reduce da risultati particolarmente soddisfacenti. La formazione di Carlo Ancelotti è una delle poche ad essere ancora in lotta in tutte le competizioni e potrebbe anche conquistare il suo primo Triplete. Nel campionato spagnolo, però, il distacco dal Barcellona è aumentato nell'ultimo periodo: i catalani, ora, vantano quattro punti di vantaggio rispetto al Real, a sette partite dal termine. Inoltre, anche la Copa del Rey vede scontrarsi all'ultimo atto le due squadre. Insomma, la linea di confine tra una stagione gloriosa ed una "fallimentare" senza alcun trofeo è parecchio sottile.

L'ultima partita del Real Madrid è stata vinta contro il Deportivo Alavés, match che non è stato semplice come da pronostico soprattutto perché i Blancos hanno affrontato gran parte del match in dieci, a causa dell'espulsione di Kylian Mbappé. Il francese, tra l'altro, è una delle stelle che nell'ultimo mese ha brillato meno: è stato espulso durante la recente vittoria in trasferta, e non trova la via della rete da ben quattro partite. Per riuscire in un'impresa storica, la squadra di Ancelotti dovrà senz'altro contare su di lui e le altre stelle di cui può godere tra cui anche Bellingham e Vinicius Jr. Anche il brasiliano, infine, è chiamato a riscattarsi dopo una prestazione assolutamente anonima a Londra.

Il club della capitale spagnola ha ancora una possibilità per sperare in una stagione lunga, ma lo stesso discorso non si può fare per l'Arsenal. La squadra di Arteta ormai molto difficilmente riuscirà a colmare la distanza che la separa dal Liverpool, che se ne sta comodamente in cima alla vetta della Premier League da inizio stagione. Anche il sogno Fa Cup è evaporato e, uscire dalla Champions League, tra l'altro con tre gol di vantaggio, sarebbe un boccone difficile da digerire, nonostante dall'altro lato ci sia il Real Madrid.

Chi sarà decisivo? — 90 minuti al Santiago Bernabeu saranno lunghi, lunghissimi. L'Arsenal deve riuscire a non subire gol nei primi minuti, in modo tale da non indirizzare la partita verso la strada che vuole percorrere la squadra di casa, forte del sostegno del suo pubblico. Dubitiamo che Arteta snaturerà il suo stile di gioco, adeguando le sue idee alla situazione: in tal senso, la ricerca di un gol potrebbe essere necessaria per far calare qualsiasi forma di entusiasmo. Dato che, a quel punto, la formazione di Ancelotti per pareggiare dovrebbe segnare addirittura quattro gol. Quindi la gestione della partita da parte del club londinese sarà fondamentale.

Il Real Madrid, invece, oltre ad essere perfetto in difesa, dovrà affidarsi alle abilità e le qualità dei suoi uomini chiave. Non c'è dubbio che la luce dei riflettori illumina Kylian Mbappé, acquistato specialmente per partite del genere, quelle che possono entrare di diritto nel libro della storia del calcio. Insieme a lui anche il brasiliano Vinicius Jr è sempre stato decisivo in questi contesti, e con lui Rodrygo.

Il pronostico del match — Credere nella rimonta è possibile, soprattutto se si crede che i Big Three del Real sfodereranno contemporaneamente una prestazione mostruosa. "Domani possiamo vivere una notte magica. Vogliamo entrare nella storia del club. L'Arsenal non ci ha sorpreso, ma le punizioni di Rice si", ha detto Jude Bellingham. È facilmente pronosticatile una vittoria da parte della squadra di casa, ma un semplice successo potrebbe non essere necessario. La squadra di Ancelotti infatti in novanta minuti dovrebbe segnare ben tre gol senza subirne neanche uno, per far proseguire la partita ai tempi supplementari. Dunque, in conclusione, crediamo che l'Arsenal riuscirà a strappare il pass per la semifinale.

