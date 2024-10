Disfatta Real Madrid, Ancelotti: “Momento difficile, dobbiamo rialzarci”

Clasico amaro per il Real Madrid, sconfitto con un netto 3-0 davanti ai propri tifosi: il commento di Carlo Ancelotti nel post partita.

Luca Paesano 27 ottobre - 00:17

Serata da incubo per il Real Madrid, che si inchina al Barcellona nella notte del Santiago Bernabeu. Il Clasico va ai blaugrana, che con il successo di questa sera scappano via in solitaria in vetta alla classifica della Liga e danno un primo, forte segnale al campionato. Era cominciata bene la gara dei Galacticos, più volte pericolosi con la velocità di Mbappe. Nel secondo tempo, però, il Barcellona cambia atteggiamento, sblocca la gara e poi dilaga. Finisce con un pesantissimo 4-0, firmato da Lewandowski (doppietta), Yamal e Raphinha.

Incubo Real, il Clasico è del Barça: le parole di Ancelotti — Al termine della gara, Carlo Ancelotti ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "È stata una partita equilibrata, abbiamo avuto occasioni e si poteva segnare, ci è mancato il gol. Avremmo potuto approfittare, poi loro hanno segnato due volte in poco tempo e ci hanno tolto tutte le energie. Poteva essere un'altra partita. Mi è piaciuto il primo tempo, ma è un momento duro e difficile. Non dobbiamo buttare via tutto, dobbiamo solo dimenticare gli ultimi 30 minuti. Il punteggio non riflette quello che è successo nella partita. Sono andati avanti e hanno guadagnato fiducia. Ma fino a quel momento noi avevamo più opportunità di loro".

E sugli screzi con la panchina del Barcellona: "Ce l'avevo con l'assistente di Flick, che non è proprio un gentiluomo e festeggiava il gol verso la nostra panchina. Anche Flick ci ha dato ragione".

Poi sul risultato: "Da una sconfitta si può imparare e un po' di autocritica è fondamentale. Ma quello che non dobbiamo fare è buttare via tutto perché il primo tempo della squadra è stato buono. La sconfitta mi preoccupa e dobbiamo rialzarci. Dobbiamo continuare a lavorare e lottare, come abbiamo fatto dopo aver perso nel derby l'anno scorso. Non saremo molto lontani dalla stagione precedente".