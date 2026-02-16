Negli ultimi cinque campionati il Real Madrid ha avuto 26 penalty a favore in più rispetto al Barcellona. Un confronto dettagliato tra numeri dal dischetto, gol complessivi e titoli conquistati stagione dopo stagione

Vincenzo Di Chio 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 20:16)

Il Real Madrid ha calciato 26 rigori in più rispetto agli accerrimi rivali del Barcellonanelle ultime cinque edizioni della Liga. I Blancos sono andati sul dischetto 56 volte dalla stagione 2020-21, contro le 30 dei blaugrana. Nella stagione attuale, la squadra merengue ne conta 14, più del doppio rispetto ai rivali, fermi a 6. Numeri, quelli dal dischetto, che però non vanno confusi con il totale delle reti segnate: nelle ultime cinque edizioni del campionato il Real Madrid ha realizzato 373 gol complessivi, mentre il Barcellona è arrivato a 382.

Il confronto stagione per stagione — Questa differenza nasce dalle occasioni in cui le due squadre sono andate sul dischetto a partire dalla stagione 2020-21. In questo arco temporale - considerando che il quinto campionato è ancora in corso - Real Madrid e Barcellona si sono divisi il titolo di campione di Spagna, con due successi ciascuno.

La stagione attuale è quella che registra il numero più alto di rigori concessi a una squadra dopo 24 giornate: i 14 penalty calciati dal Real rappresentano infatti un primato. Il Barcellona, in attesa di giocare contro il Girona, è fermo a 6 rigori stagionali, meno della metà rispetto ai rivali. Nonostante ciò, la capacità realizzativa dei blaugrana è superiore: sono 10 i gol in più segnati dagli uomini di Flick, pur avendo disputato una partita in meno.

I numeri degli ultimi campionati — Nella Liga 2021-2022, il Real Madrid fu secondo nella classifica dei rigori assegnati con 12 tiri dal dischetto, mentre il Barcellona fu ottavo con 7 rigori. In quella stagione i Blancos conquistarono il titolo. Nel campionato 2022-2023, poi, il Real Madrid guidò la classifica dei rigori calciati con 12 penalty, mentre il Barcellona, con appena 2, fu penultimo. Ironia della sorte, furono proprio i blaugrana a vincere il campionato. Nella stagione 2023-2024 è stata l’unica volta in questo quinquennio in cui il Barcellona ha tirato più rigori del Real Madrid: 7 contro 5. Anche in quel caso, però, il titolo andò alle merengues.

Nella Liga 2024-2025, infine, il Real Madrid è tornato a guidare la classifica dei rigori a favore con 14 penalty contro gli 8 dei blaugrana. Tuttavia, il Barcellona - già allenato da Flick - segnò 24 gol in più rispetto ai rivali (102 contro 78), conquistando il titolo. Vedremo cosa riserverà la stagione in corso, che per ora propone una sfida accesissima punto a punto. Il Real Madrid è attualmente in testa, ma potrebbe scivolare al secondo posto qualora il Barcellona conquistasse i tre punti nella trasferta di Girona.