Un'operazione attesa da un anno e mezzo: l'inglese starà fuori per due mesi dopo aver giocato quasi 100 partite con la fasciatura alla spalla sinistra

Jude Bellingham avrà finalmente quello che aspettava da tempo. Il numero 5 del Real Madrid oggi sarà operato alla spalla sinistra. Un'operazione che il centrocampista aspettava da mesi dato il forte dolore che negli ultimi mesi lo ha infastidito. La notizia è stata anticipata da Onda Cero, che afferma che Bellingham dovrebbe stare lontano dal campo per 10-12 settimane.

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Jude Bellingham nelle prime sfide della prossima stagione. L'ex Borussia Dortmund nella giornata di oggi 16 luglio subirà un'operazione alla spalla sinistra. Si tratta di un problema che lo affligge dal lontano 5 novembre 2023 , ovvero dalla partita contro il Rayo Vallecano in cui subì una forte lussazione, tanto da costringerlo a giocare con una vistosa benda sulla spalla che, a sua volta, lo ha molto limitato nelle prestazioni in campo.

Nonostante il suo impressionante inizio al Real Madrid, la forma di Bellingham è andata gradualmente diminuendo nel corso dell'ultima stagione tanto che ad un certo punto il centrocampista ha espresso chiaramente la sua frustrazione: "Sono arrivato a un punto in cui il dolore non è così grande. Ero stanco di giocare con la benda - ha dichiarato dopo la seconda partita Mondiale per Club contro il Pachuca - Ho programmato l'operazione dopo la Coppa del Mondo. Ho aspettato a lungo. Sto perdendo la pazienza. I medici e i fisioterapisti stanno avendo una pazienza incredibile".