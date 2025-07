Jude Bellingham, una nuova incredibile villa da oltre 8 milioni di euro

Jude Bellingham comincia a pensare in grande. A Birmingham ha avviato le costruzioni di una mega villa per lui e la sua famiglia

Dettagli di lusso e personalizzazione

Ciò che rende speciale la futura residenza di Bellingham non è solo la sua grandezza, ma anche i dettagli studiati su misura. Secondo una fonte vicina alla costruzione, la casa principale avrà una sala trofei dove saranno esposti i numerosi premi raccolti dal giovane campione, tra cui i successi con il Real Madrid e la nazionale inglese. Il pezzo forte sarà una stanza in stile barberia, creata per la cura personale di Jude, noto per avere sempre un look pulito e impeccabile.