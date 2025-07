Cosa dicono i precedenti tra le due squadre e le prestazioni al Mondiale per Club sul possibile esito dell'ultimo Quarto di Finale

Filippo Montoli 5 luglio - 10:15

L'ultimo quarto di finale del Mondiale per Club è quello tra Real Madrid e Borussia Dortmund. La gara è in programma alle ore 22 italiane al MetLife Stadium di East Rutherford. Entrambe le squadre sono ancora imbattute, anche se i Blancos si sono rivelati migliori fino a questo momento. Xabi Alonso sembra avere già preso le redini della squadra saldamente in mano, ma attenzione ai tedeschi. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Real Madrid-Borussia Dortmund.

I precedenti tra le due squadre — La partita tra queste due squadre è diventata quasi un classico del calcio europeo dal 2010 in avanti. In totale Real Madrid e Borussia Dortmund si sono incontrate per 16 volte nella loro storia, 12 delle quali da quella data. Il bilancio generale vede nettamente favoriti i Blancos con 8 vittorie. 3 quelle dei gialloneri e 5 i pareggi. È la prima volta che l'incontro non è valido per la Champions League, mentre non è inedito quello ai Quarti. Un solo precedente fino a ora (tra andata e ritorno in quel caso) risalente al 2014 che vide passare nel doppio confronto il Real di misura.

L'ultima vittoria del Borussia Dortmund risale proprio al ritorno di quell'anno e quella è inoltre l'ultima volta che i gialloneri sono usciti vincitori da una partita contro il Real Madrid. Da allora sono 6 partite di imbattibilità per i madrileni. L'ultimo incontro è dell'ultima edizione della Champions League, nella fase campionato, terminato con un netto 5-2.

Le probabili formazioni — REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen; Alexander-Arnold, Arda Güler, Valverde, Bellingham, Fran García; Gonzalo García, Vinícius. Allenatore: Xabi Alonso.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2):Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Gross, Svensson; Sabitzer; Guirassy, Adeyemi. Allenatore: Niko Kovac.

Real Madrid-Borussia Dortmund, il pronostico di DDD — I bookmakers danno nettamente favorito il Real Madrid con una quota di 1.60. Il Borussia Dortmund è dato a 5, mentre il pareggio a 4.30. Le prestazioni in questo Mondiale per Club e i precedenti indicano la via della semifinale ai Blancos e sembra difficile per i tedeschi ribaltare il pronostico. Per i gialloneri è inoltre il primo incontro con una big d'Europa, cosa che il Real Madrid ha invece già sperimentato con la Juventus. Il pronostico sul risultato esatto è Real Madrid-Borussia Dortmund 3-1.