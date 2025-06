Real Madrid, Brahim Diaz: “Voglio avere successo qui per giocare titolare”

Stanotte, il Real Madrid affronterà il Salisburgo al Mondiale per Club ed il giocatore marocchino ha parlato ai microfoni dei media

Jacopo del Monaco 26 giugno - 10:09

Il Real Madrid, in cui gioca l'ex Milan Brahim Diaz, questa notte giocherà contro il Salisburgo. La partita, valevole per la terza ed ultima giornata del Girone H del Mondiale per Club, inizierà quando in Italia saranno le ore 03:00. Il giocatore marocchino, il giorno prima del match, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media.

Real Madrid, Brahim Diaz: "Xabi Alonso sta dimostrando la sua bravura" Dopo aver terminato il prestito di tre anni al Milan, condito con lo Scudetto vinto nella stagione 2021/2022, Brahim Diaz ha fatto ritorno al Real. Alla sua seconda esperienza con la maglia dei Blancos, il marocchino classe 1999 ha vinto la Champions League battendo in finale il Borussia Dortmund. In questa stagione, il Real Madrid ha vinto solo la Supercoppa UEFA contro l'Atalanta e la Coppa Intercontinentale FIFA contro il Pachuca. I Blancos, ora allenati dall'ex Bayer Leverkusen Xabi Alonso, sono negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Nel loro girone ci sono: Al-Hilal, contro cui hanno pareggiato 1-1; Pachuca, che il Real ha battuto 3-1; Red Bull Salisburgo, avversario di questa notte. Brahim Diaz, presentandosi davanti ai media, ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Su Rodrygo: "Sappiamo che è un grande giocatore, è importante per la squadra e siamo felicissimi per lui. Ho sempre avuto l'ambizione di avere successo qui; l'ho sempre desiderato. Ci sto riuscendo e voglio essere titolare. Sappiamo quanta competizione c'è. Siamo tra i migliori giocatori al mondo, e voglio dare il massimo per essere titolare".

Sul centrocampo del Real: "Siamo tutti molto bravi e siamo sicuri di aiutare la squadra a vincere titoli. Ma, soprattutto, dobbiamo lavorare per la squadra ed è questo che conta".

Su Mbappè: "Lo vedo bene. A dire la verità, all'inizio pensavo fosse debole. Non vedo l'ora che torni in campo perché è un grande giocatore. Ora che è nello spogliatoio, si sente che lui è qui".

Su Xabi Alonso: "Mi sono sempre sentito importante. Ogni volta che sono stato in forma, ho segnato gol importanti. Ora c'è un nuovo allenatore che ha dimostrato la sua bravura. Conosce bene la società, il club e ne comprende le esigenze. Sono felicissimo".