La squadra spagnola supera il Tenerife davanti al proprio pubblico, mostrando compattezza nonostante il no del Club all'iniziativa dei ragazzi di Cea che volevano riunirsi.

Vincenzo Di Chio 10 marzo - 17:55

Il Real Madrid C, terza squadra del vivaio del Real Madrid, sta affrontando una stagione particolarmente complicata nel proprio girone di Tercera Federacion. Il club blanco utilizza questa squadra come passaggio intermedio tra il settore giovanile e il Real Madrid Castilla, permettendo ai giovani talenti di fare esperienza. Tuttavia, in questa annata i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative: dopo 26 giornate la squadra si trova nelle zone basse della classifica precisamente al 16esimo posto, con un bilancio di 6 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte.

Nonostante le difficoltà, la squadra guidata da Victor Cea continua a credere nella salvezza. Nei giorni scorsi i giocatori avevano pensato di organizzare una cena fuori dal centro sportivo di Ciudad Real Madrid per rafforzare lo spirito di squadra e affrontare compatti l'ultima parte della stagione. Il Club però non ha dato il via libera per l'iniziativa ma nonostante ciò il messaggio di unità è comunque passato alla squadra, che ha deciso di concentrarsi completamente sul campo.

BARCELLONA, SPAGNA - 05 DICEMBRE: L'allenatore Victor Cea della Cultural Leonesa osserva durante la partita di ritorno del quarto turno della Copa del Rey tra FC Barcelona e Cultural Leonesa al Camp Nou il 05 dicembre 2018 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Vittoria netta contro il Tenerife B — La risposta è arrivata nel migliore modo possibile: una netta vittoria per 4-o contro il Tenerife B davanti al proprio pubblico. Un successo che ha interrotto una serie negativa di cinque partite senza vittoria e che potrebbe rappresentare il punto di svolta della stagione. I giovani madridisti hanno dominato la gara dall'inizio alla fine, mostrando intensità, organizzazione e una mentalità diversa rispetto alle ultime uscite.

Per una squadra molto giovane, composta da molti talenti provenienti dal settore giovanile blancos, ritrovare fiducia in questo momento della stagione era estremamente importante, dimostrando come il lavoro mentale e tattico svolto dal tecnico spagnolo sta iniziando a dare i suoi frutti. Il risultato non solo interrompe la striscia negativa, ma da anche la spinta emotiva necessaria per affrontare le prossime gare decisive nella lotta per la salvezza. Per tifosi e staff, questa prestazione rappresenta un chiaro segnale: il Madrid C è pronto a lottare fino alla fine per rimanere nella categoria.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

Tre sfide decisive per la salvezza — Adesso però arriva la fase più delicata del campionato. Al Real Madrid C restano otto giornate per cercare la rimonta e mantenere la categoria e le prossime tre partite saranno decisive. I madrileni affronteranno infatti i rivali diretti nella lotta per la permanenza in categoria ovvero: Quintanar del Rey, Rayo Vallecano B e Fuenlabrada. Nove punti che potrebbero cambiare completamente la stagione: vincere significherebbe uscire dalla zona retrocessione diretta o almeno conquistare un posto che gli permetta di giocare lo spareggio salvezza.

Per riuscirci, l'obiettivo è ritrovare continuità e ottenere almeno due vittorie consecutive, cosa che non accade dall'inizio del campionato, quando i blancos avevano battuto il Moscardo e Las Palmas. La corsa è ancora lunga ma il segnale lanciato contro il Tenerife è chiaro: crederci per coronare un sogno.