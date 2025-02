Real Madrid, assenze pesanti per Ancelotti: tre titolari out per la Coppa del Re

Il Real Madrid si prepara a scendere in campo questa sera, mercoledì 26 febbraio alle ore 21:00, contro la Real Sociedad, nel match valevole la seconda semifinale della Coppa del Re. Dopo la bella notizia per il recupero di Jude Bellingham , a Carlo Ancelotti se ne aggiunge una cattiva. Anzi tre. I blancos, infatti, questa sera dovranno fare a meno di ben tre titolarissimi, ovvero Mbappé , Valverde e Courtois , che non figurano nella lista dei convocati per la partita contro i baschi a causi di problemi muscolari.

I convocati del Real Madrid: a casa Valverde, Courtois e Mbappé

Assenze pesantissime per il Real Madrid per la sfida di questa sera contro la Real Sociedad. Nella partita di andata della Coppa del Re alla Reale Arena, Carlo Ancelotti non potrà contare su tre giocatori fondamentali per i blancos. Come ha riportato il quotidiano Mundo Deportivo, oltre al lungodegente Militao, nella lista dei convocati non figureranno i nomi di Kylian Mbappé, Thibaut Courtois e Federico Valverde. L'attaccante francese è stato sottoposto nella giornata di ieri all'estrazione di un dente, mentre il centrocampista uruguaiano è alle prese con un lieve fastidio muscolare ma dovrebbe tornare nel prossimo turno di Liga. Stesso discorso per il portiere belga che, dunque, questa sera lascerà il compito di difendere i pali a Lunin.